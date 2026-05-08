Heiligenfelde vor nächstem Härtetest – TVN reist mit Ambitionen an

Die Rollen sind klar verteilt: Während Heiligenfelde um ein ordentliches Saisonfinale kämpft, will Neuenkirchen seine Position im oberen Tabellendrittel festigen. Das Hinspiel ging deutlich mit 1:4 aus Sicht der Gastgeber verloren – entsprechend gewarnt geht Witt die Partie an: „Mit Neunkirchen wartet noch einmal eine echte Herausforderung. Der Gegner bringt viel individuelle Klasse mit und hat uns schon im Hinspiel vor große Probleme gestellt.“

Der jüngste Spieltag hat beide Teams auf unterschiedliche Weise gefordert. Heiligenfelde unterlag TuS Wagenfeld 1908 mit 2:6, zeigte dabei aber zwischenzeitlich Moral, als nach einem 0:2-Rückstand der Ausgleich gelang. Neuenkirchen dagegen verspielte beim 3:3 in Steimbke spät eine Führung.

Witt erwartet nun eine klar strukturierte Aufgabe: „Wir rechnen damit, dass sie uns früh anlaufen und unter Druck setzen werden.“ Entsprechend liege der Fokus darauf, sich aus diesen Situationen zu lösen: „Wir müssen Wege finden, um uns zu befreien und gezielt in die Tiefe zu kommen.“

Trotz der schwierigen Ausgangslage will Heiligenfelde im eigenen Stadion noch einmal ein Zeichen setzen. „Wir wollen uns im vorletzten Heimspiel gut präsentieren, ein ordentliches Bild abgeben und versuchen, etwas Zählbares mitzunehmen“, so Witt.