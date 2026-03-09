Heiligenfelde verpasst Befreiungsschlag

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Heiligenfelde hat im wichtigen Kellerduell der Bezirksliga 1 Hannover gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke nur einen Punkt geholt. Beim 1:1 am 19. Spieltag verpasste die Mannschaft von Trainer Pascal Witt den dringend benötigten Sieg und bleibt mit acht Punkten weiter auf Rang fünfzehn der Tabelle.

„Das 1:1 ist am Ende ein Ergebnis, mit dem man grundsätzlich leben kann“, sagte Witt nach dem Spiel. „Vom Spielverlauf her ist das Unentschieden auch verdient. Beide Mannschaften wollten und mussten das Spiel gewinnen, am Ende steht aber für beide nur ein Punkt.“

Dabei hatte die Partie für die Gastgeber vielversprechend begonnen. Bereits in der 15. Minute brachte Tristan Godesberg Heiligenfelde mit 1:0 in Führung. Doch der erhoffte Befreiungsschlag blieb aus. Steimbke kam im Verlauf der Begegnung besser ins Spiel und glich durch Nico Langner in der 82. Minute aus.

Für Heiligenfelde fühlt sich dieser Punkt allerdings wie eine Niederlage an. „Für uns fühlt sich das Ergebnis dennoch wie eine Niederlage an, weil wir unbedingt drei Punkte gebraucht hätten“, erklärte Witt. Die Gäste aus Steimbke hätten „über weite Strecken vielleicht etwas mehr vom Spiel und auch die etwas größeren Chancen“ gehabt.

Dennoch stellte sich der Trainer vor seine Mannschaft. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Einstellung und die Moral haben gestimmt, wir haben alles reingeworfen.“

Kritik übte Witt vor allem am Offensivspiel nach der Pause. „Der einzige Kritikpunkt ist, dass wir besonders in der zweiten Halbzeit, vor allem in der Überzahl, zu passiv nach vorne gespielt haben. Wir sind nicht konsequent genug auf das zweite Tor gegangen, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden.“

So blieb Steimbke im Spiel und nutzte schließlich eine Unachtsamkeit. „Dann sind wir einmal unachtsam in der Defensive und kassieren das 1:1“, sagte Witt. Gleichzeitig räumte er ein, dass sein Team auch Glück gehabt habe: „In einer Situation haben wir Glück, dass der Schiedsrichter zuvor nicht auf Elfmeter für Steimbke entscheidet.“

Auch die äußeren Bedingungen könnten eine Rolle gespielt haben. „Vielleicht hat uns auf dem tiefen Platz am Ende etwas die Kraft gefehlt oder wir waren in manchen Situationen zu vorsichtig“, meinte Witt. Entscheidend sei jedoch gewesen, dass Heiligenfelde die Chance verpasste, das Spiel früh zu entscheiden: „Wir haben es verpasst, mit dem 2:0 frühzeitig für Klarheit zu sorgen.“

So bleibt für den SVH ein Punkt, der in der Tabelle kaum hilft – und die Erkenntnis, dass im Abstiegskampf weiterhin jedes Spiel zum Endspiel wird.

SV Heiligenfelde – SV Brigitta-Elwerath Steimbke 1:1

SV Heiligenfelde: Nils Lehmann, Kevin Gibek (76. Marvin Godesberg), Tobias Heinsen, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Lance Glander (87. Marcel Albers), Fredrik Raake, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Roman Obst, Ole Scharf (61. Mirko Labbus) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

SV Brigitta-Elwerath Steimbke: Pascal Paatzsch, Pascal Stenzel, Leon Thies (46. Yilmaz Hauran), Luis Bernardo Oetting, Lars Klose, Mirko Theiss, Marco Thies, Darian Guse, Klaus-Lorenz Kretschmer (81. Arnold Meins), Bennet Blase, Jarek Büchau (63. Nico Langner) - Trainer: Dennis Pissor

Schiedsrichter: Ivo Zelzner

Tore: 1:0 Tristan Godesberg (15.), 1:1 Nico Langner (82.)