Heiligenfelde verpasst Befreiungsschlag

Der SV Heiligenfelde bleibt auch nach dem achten Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover sieglos. Beim 1:1-Unentschieden gegen den TuS Drakenburg zeigte die Mannschaft von Trainer Pascal Witt über weite Strecken eine ordentliche Leistung – verpasste es aber erneut, eine Führung über die Zeit zu bringen.

Vor rund 80 Zuschauern in Heiligenfelde war es Ole Scharf, der die Gastgeber in der 65. Minute in Führung brachte und damit die Hoffnung auf den ersehnten ersten Dreier der Saison nährte. Doch nur acht Minuten später war es Drakenburgs sechs Minuten zur eingewechselter Eric Sänger, der zum Ausgleich traf und Heiligenfelde den Lohn für eine konzentrierte Defensivarbeit entzog. Die Gäste spielten eine Halbzeit in Unterzahl, weil Elias Hachmeyer kurz vor der Pause die Rote Karte sah.

Zwar holte der SVH nach dem Punktgewinn in Rehburg nun auch gegen ein weiteres Team aus dem Mittelfeld der Tabelle einen Zähler, doch in der Summe steht das Team mit drei Punkten aus acht Spielen weiter tief im Tabellenkeller.

Die Mannschaft von Pascal Witt bleibt damit auf dem 14. Tabellenplatz und unter dem Strich im Abstiegskampf. Positiv bleibt immerhin, dass der SVH zuletzt dreimal in Folge punktete und sich in der Defensive stabilisiert zeigt. Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit im Abschluss könnte der Knoten bald platzen. Doch die Zeit drängt – auch, weil der Abstand ans rettende Ufer noch immer wächst.