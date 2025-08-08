Heiligenfelde und Sulingen vor schwerem Auftakt

„Die Vorfreude ist immer groß, wenn die Saison losgeht und es wieder um Punkte geht“, sagte FC-Sulingen-Trainer Stefan Rosenthal. Der Gegner aus Heiligenfelde sei jedoch „kein Geschenk zum Start – sehr diszipliniert, sehr zweikampfstark“. Angesichts einer angespannten Personalsituation, bei der mit Thorben Klöcker, Lukas Lohmeyer, Marvin Zawodny und Maurice Krüger eine komplette Achse ausfällt, sei das Ziel klar: „Einen Unentschieden würde ich sofort unterschreiben. Nicht verlieren zum Start wäre sehr, sehr wichtig.“ Auch sein Gegenüber Pascal Witt vom SV Heiligenfelde rechnet mit einer engen Partie. „Es gibt leichtere Lose zum Ligaauftakt. Sulingen spielt sehr diszipliniert, mit klarer Ordnung und klarer Spielidee“, erklärte Witt. Der Schlüssel liege im Angriff: „Wir müssen Wege finden, die Räume zwischen den Ketten zu nutzen und die Chancen knallhart zu verwerten. Sonst wird es verdammt schwer.“ Beide Teams müssen auf wichtige Spieler verzichten – beim SV Heiligenfelde fehlen Marvin Godesberg und Tobias Heinsen. Dennoch herrscht Optimismus. „Wir wollen den Sulingern das Leben so schwer wie möglich machen“, so Witt. Anstoß ist am Sonntag um 15 Uhr in Heiligenfelde.