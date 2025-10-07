Heiligenfelde trotzt Sudweyhe einen Punkt ab

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der SV Heiligenfelde hat im Kampf gegen den Abstieg ein weiteres Achtungszeichen gesetzt. Beim favorisierten TuS Sudweyhe erkämpfte sich das Team von Trainer Pascal Witt ein 1:1 (1:1) – und das über weite Strecken in Unterzahl. Besonders im zweiten Durchgang zeigte Heiligenfelde großen Einsatzwillen, verteidigte mit Leidenschaft und holte damit verdient den vierten Punkt aus den letzten drei Spielen.

„Ein großes Kompliment an die Mannschaft", sagte Witt nach der Partie. „40 Minuten in Unterzahl auf Kunstrasen in Sudweyhe – das musst du erstmal durchziehen." Dabei startete der SVH mutig: Bereits in der sechsten Minute hatte Hendrik Rilka die erste Großchance, als er alleine auf das Tor zulief, aber zu hoch zielte. In der 13. Minute machte er es besser: Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeber schnappte sich Rilka den Ball und hob ihn sehenswert aus rund 35 Metern über den herauseilenden Keeper hinweg zur 1:0-Führung.

Sudweyhe tat sich in der Folge schwer, hatte mehr Ballbesitz, wurde aber nur selten zwingend. Erst ein überhasteter Ballverlust im Mittelfeld ermöglichte in der 36. Minute den Ausgleich: Bastian Helms setzte sich durch und bediente Joshua Brandhoff, der SVH-Keeper Nils Lehmann mit einem flachen Schuss keine Chance ließ. Nach der Pause wurde es für Heiligenfelde noch schwieriger. Mika Malte Ulrich sah in der 51. Minute die Gelb-Rote Karte – fortan musste das Witt-Team in Unterzahl verteidigen. Sudweyhe erhöhte den Druck, doch Heiligenfelde hielt dagegen. Torwart Lehmann avancierte mit mehreren starken Paraden, unter anderem in Eins-gegen-Eins-Duellen mit Tom Köppener, zum Rückhalt seines Teams.