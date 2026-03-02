Heiligenfelde rutscht tiefer in die Krise

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der Rückrundenauftakt ist für den SV Heiligenfelde gründlich misslungen. Beim direkten Konkurrenten SV Esperke 1929 unterlag die Mannschaft von Trainer Pascal Witt mit 0:3 und bleibt mit sieben Punkten auf Rang fünfzehn der Bezirksliga 1 Hannover. Der Abstand auf Esperke wächst damit auf dreizehn Zähler an.

Dann jedoch nahm das Spiel den aus Heiligenfelder Sicht bekannten Verlauf. „Was uns die gesamte Saison über viel Mühe und wichtige Punkte kostet, sind unsere eigenen Fehler“, erklärte Witt. „So sind auch die beiden Gegentore entstanden, die zum 0:2-Halbzeitstand geführt haben.“ Luca-Morice Dierks traf in der 14. Minute zur Führung für Esperke, Jarmo-Fritz Stichnoth erhöhte in der 38. Minute.

„Es war eine verdiente Niederlage“, sagte Witt nach der Partie. Die Anfangsphase sei von Nervosität geprägt gewesen: „Nach einer holprigen Vorbereitung begannen beide Mannschaften vorsichtig, mit vielen langen Bällen. Die ersten rund 15 Minuten verliefen entsprechend ereignisarm.“

Heiligenfelde fand offensiv kaum Lösungen und konnte die Partie auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr drehen. Stattdessen entschied Stichnoth mit seinem zweiten Treffer in der 70. Minute das Spiel endgültig. „Am Ende verlieren wir mit 0:3“, bilanzierte Witt. „Das Ergebnis war aus unserer Sicht sogar noch etwas schmeichelhaft, da der Gegner vor allem in den letzten 15 Minuten mehrere klare Chancen hatte, um auf 0:4 oder höher zu erhöhen.“

Erschwerend kam die ohnehin angespannte Personallage hinzu. „In der vergangenen Woche hat uns eine Krankheits- und Verletzungswelle getroffen, die unsere personellen Möglichkeiten deutlich eingeschränkt hat“, sagte Witt. Schon vor dem Spiel hatte er betont, dass man mit einem „sehr kleinen Kader“ antreten müsse.

Mit nun 11:42 Toren stellt Heiligenfelde weiterhin die schwächste Offensive und eine der anfälligsten Defensivreihen der Liga. Der Klassenerhalt rückt in immer weitere Ferne. Die kommenden Wochen werden zur Belastungsprobe – sportlich wie mental.

SV Esperke 1929 – SV Heiligenfelde 3:0

SV Esperke 1929: Tobias Joerges, David Price (84. Marcel Ridder), Florian Magers, Jarmo-Fritz Stichnoth, Marcel Baller, Andre Becker (74. Luis Gähle), Luca-Morice Dierks (67. Timo Stichnoth), Joos Hasenpusch, Lukas Lohmann (81. Aaron Mordaß), Nils Pinkel, Alexander Wischnewski - Trainer: André Lapke

SV Heiligenfelde: Gündoğan Toprak, Mirko Labbus, Kevin Gibek, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Marvin Godesberg, Lance Glander, Tristan Godesberg (84. Nils Lehmann), Mika Malte Ulrich, Ole Scharf, Sören Schütte (29. Bendix Precht) - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Jasmin Stuhr (Kiel)

Tore: 1:0 Luca-Morice Dierks (14.), 2:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (38.), 3:0 Jarmo-Fritz Stichnoth (70.)