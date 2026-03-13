Heiligenfelde gegen Twistringen – Witt spricht von einem "Bonusspiel" Außenseiter empfängt Tabellenführer von ck · Heute, 10:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Heiligenfelde steht am 20. Spieltag der Bezirksliga 1 Hannover vor einer extrem schwierigen Aufgabe. Mit dem SC Twistringen kommt der Tabellenführer nach Heiligenfelde. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Twistringen führt die Tabelle mit 43 Punkten an, Heiligenfelde rangiert mit acht Zählern auf Platz fünfzehn.

Trainer Pascal Witt ordnet die Partie entsprechend ein. „Für uns ist das Spiel gegen Twistringen ein absolutes Bonusspiel. Die Rollen sind klar verteilt, und uns ist bewusst, dass diese Partie über 90 Minuten sehr fordernd werden wird.“ Die Erinnerungen an das Hinspiel machen jedoch Mut. Damals holte Heiligenfelde beim 2:2 in Twistringen einen überraschenden Punkt und nahm dem Favoriten die ersten Zähler der Saison ab. Witt erwartet nun einen hochmotivierten Gegner: „Nach den beiden jüngsten Unentschieden sowie dem Hinspiel, in dem wir Twistringen die ersten Punkte der Saison abnehmen konnten, wird der Gegner entsprechend motiviert auftreten und von Beginn an mit hoher Intensität spielen.“

Vor allem die offensive Qualität der Gäste sieht der Heiligenfelder Trainer als große Herausforderung. „Mit ihrer individuellen Qualität, vor allem in der Offensive, stellt uns Twistringen vor eine große Herausforderung. Unser Ziel wird es sein, die Gefahr über die gesamte Spielzeit so gut wie möglich zu kontrollieren.“ Hinzu kommen personelle Sorgen. „Mit Tristan Godesberg, Mirko Labbus und Jörn Wachendorf müssen wir zudem auf drei wichtige und erfahrene Spieler verzichten“, erklärt Witt. Trotzdem hofft er auf eine Überraschung: „Der Fußball zeigt immer wieder, dass Überraschungen möglich sind – das hat auch Twistringens 2:2 gegen Steimbke gezeigt, ebenso wie unser Hinspiel. Wir werden alles daransetzen, einen Punkt in Heiligenfelde zu behalten und hoffen dabei auch auf das nötige Spielglück.“