Heiligenfelde gegen Gessel-Leerssen: Ein Derby im Abstiegskampf

– Foto: Volkhard Patten

Am Donnerstagabend kommt es in Heiligenfelde zum Aufeinandertreffen mit dem FC Gessel-Leerssen. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren.

Für den SV Heiligenfelde ist das Duell gegen den FC Gessel-Leerssen mehr als nur ein Punktspiel. Trainer Pascal Witt macht keinen Hehl aus der Bedeutung: „Es ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen und wollen. Außerdem ist es ein Derby, wir wissen, worum es geht.“

Die Ausgangslage könnte dramatischer kaum sein. Heiligenfelde rangiert mit acht Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, Gessel-Leerssen sogar noch abgeschlagen mit nur zwei Punkten am Tabellenende. „Jedes kommende Spiel ist für uns ein Do-or-Die-Game, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, in der Liga zu bleiben“, betont Witt.