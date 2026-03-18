Heiligenfelde gegen Gessel-Leerssen: Ein Derby im Abstiegskampf

Am Donnerstagabend kommt es in Heiligenfelde zum Aufeinandertreffen mit dem FC Gessel-Leerssen. Für beide Mannschaften zählt nur ein Sieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren.
Für den SV Heiligenfelde ist das Duell gegen den FC Gessel-Leerssen mehr als nur ein Punktspiel. Trainer Pascal Witt macht keinen Hehl aus der Bedeutung: „Es ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen und wollen. Außerdem ist es ein Derby, wir wissen, worum es geht.“
Die Ausgangslage könnte dramatischer kaum sein. Heiligenfelde rangiert mit acht Punkten auf dem 15. Tabellenplatz, Gessel-Leerssen sogar noch abgeschlagen mit nur zwei Punkten am Tabellenende. „Jedes kommende Spiel ist für uns ein Do-or-Die-Game, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist, in der Liga zu bleiben“, betont Witt.
Die letzten Begegnungen der beiden Teams waren umkämpft. In der Hinserie gab es sowohl im Pokal als auch in der Liga enge Partien, die von Spannung geprägt waren. Witt kündigt an: „Dementsprechend stellen wir uns auf ein spannendes Spiel ein und wollen einen Heimsieg feiern, um die Chancen auf den Relegationsplatz zu wahren.“
SV Heiligenfelde geht nach einem 1:1 gegen SV Brigitta-Elwerath Steimbke zuletzt mit gemischten Gefühlen in das Spiel, während Gessel-Leerssen nach der 1:2-Niederlage gegen TuS Drakenburg weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet. Das Nachholspiel am Donnerstag um 20 Uhr wird damit zum Prüfstein für beide Teams im Abstiegskampf.