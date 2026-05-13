Heiligenfelde fehlt erneut die Durchschlagskraft

– Foto: Sascha Drenth

Heiligenfelde hält die Partie gegen den Favoriten lange offen, belohnt sich offensiv jedoch erneut nicht. Zwei Treffer von Mario Meyer entscheiden das Spiel für Neuenkirchen.

Trainer Pascal Witt sah dennoch viele positive Ansätze: „Am Ende war es eine verdiente Niederlage, obwohl unser Spielsystem besonders in der ersten Halbzeit gut aufgegangen ist. Unser Plan war es, Neukirchen ein Stück weit in einen Sommerkick zu zwingen, damit sie in bestimmten Bereichen des Spiels etwas zu locker agieren. Das hat über weite Strecken funktioniert.“

Der SV Heiligenfelde hat im Heimspiel gegen den TV Neuenkirchen eine 0:2-Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einer engagierten Vorstellung blieb die Mannschaft offensiv erneut ohne Ertrag und wartet damit weiter auf den nächsten Punktgewinn.

Die Gäste gingen allerdings früh in Führung. Mario Meyer traf bereits in der 13. Minute zum 1:0. „Meine Mannschaft hat vor allem in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir haben wenig Chancen zugelassen und uns selbst auch Möglichkeiten herausgespielt. Trotzdem geraten wir relativ früh nach einer Ecke in Rückstand. Das ist ein Stück weit sinnbildlich für unsere Saison, dass wir wieder früh ein Gegentor bekommen“, erklärte Witt.

Trotz des Rückstands blieb Heiligenfelde im Spiel. „Die Mannschaft hat sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiterhin eine gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Witt. Auch nach dem Seitenwechsel hielt der Tabellenfünfzehnte die Begegnung zunächst offen, ehe Meyer mit seinem zweiten Treffer in der 51. Minute für die Vorentscheidung sorgte.

Witt sah auch nach der Pause ordentliche Ansätze: „Auch die zweite Halbzeit war insgesamt ordentlich. Allerdings haben uns dort die wirklich zwingenden Torchancen gefehlt.“ Zudem machte sich die angespannte Personalsituation bemerkbar. „Wir konnten personell kaum nachlegen. Unsere Kadersituation war sehr angespannt, wir hatten praktisch keine echten Alternativen auf der Bank. Dadurch fehlte uns auch die Möglichkeit, frische Impulse zu setzen.“

Trotz der Niederlage nahm Witt seine Mannschaft ausdrücklich in Schutz: „Trotzdem kann ich der Mannschaft angesichts der Personalsituation keinen Vorwurf machen. Es war insgesamt ein gutes Spiel von uns.“

Mit nur 19 erzielten Treffern stellt der SV Heiligenfelde weiterhin die schwächste Offensive der Liga. „Leider zieht sich aber ein Problem durch die gesamte Saison: Wir sind offensiv zu harmlos und erzielen zu wenige Tore. Und wenn man keine Tore schießt, gewinnt man am Ende auch keine Spiele“, sagte Witt.

Mit dem Auswärtssieg festigt der TV Neuenkirchen den vierten Tabellenplatz, während der SV Heiligenfelde weiter tief im Tabellenkeller steckt.

SV Heiligenfelde – TV Neuenkirchen 0:2

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Mirko Labbus, Tobias Heinsen, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Bendix Precht, Marvin Godesberg, Lance Glander, Fredrik Raake, Enno Beckmann (87. Nils Lehmann), Luca Godesberg - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

TV Neuenkirchen: Fabian Klenke, Cedric Fehse, Nils Willenborg, Richard Sikut, Jan Hülseberg, Rene Kube, Til Mohrmann, Luca-Alexander Feßner, Marcel Luchtmann, Florian Fröhlich (81. Chris Leon Schlüßler), Mario Meyer - Trainer: Mustafa Cali

Schiedsrichter: Morgan Düren

Tore: 0:1 Mario Meyer (13.), 0:2 Mario Meyer (51.)