Heiligenfelde erlebt bitteren Heimspiel-Abschied

– Foto: Sascha Drenth

Heiligenfelde hatte sich für den Heimabschluss viel vorgenommen, geht gegen Helstorf jedoch deutlich unter. Die Gäste nutzen die Freiheiten konsequent aus und feiern einen auch in der Höhe verdienten Sieg.

„Mein Fazit zum letzten Heimspiel der Saison fällt ziemlich eindeutig aus: grandios schlecht. Wir haben uns viel vorgenommen, für viele war es das letzte Heimspiel und wir wollten noch einmal alles herausholen. Am Ende sind wir aber an uns selbst gescheitert“, sagte Witt.

Das letzte Heimspiel der Saison hat sich der SV Heiligenfelde anders vorgestellt. Gegen den SV Germania Helstorfsetzte es eine deutliche 1:6-Niederlage, die Trainer Pascal Witt anschließend schonungslos analysierte.

Dabei gerieten die Gastgeber bereits in der ersten Halbzeit deutlich ins Hintertreffen. Arne Schneekönig (19.), Jonathan Alisch (41.) und Leon Koch (44.) sorgten für eine komfortable Helstorfer Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhten erneut Koch (52.) und Alisch (58.) sogar auf 5:0.

Witt ärgerte sich dabei vor allem über die wiederkehrende Entstehung der Gegentore: „Der Gegner hat vier seiner sechs Tore praktisch auf die gleiche Art erzielt. Wir hatten das vorher klar angesprochen, konnten es aber trotzdem nicht verteidigen. Uns haben in vielen Situationen die Überzeugung und auch die richtige Einstellung gefehlt.“

Die Gäste konnten dagegen befreit aufspielen. Trainer Matthias Maszke erklärte: „Beim 6:1 hat man beiden Mannschaften angemerkt, dass sie befreit aufspielen konnten. Heiligenfelde stand bereits als Absteiger fest und wir hatten weder mit dem Abstieg noch mit der Relegation etwas zu tun. Deshalb hatten beide Teams einfach Lust, noch einmal Fußball zu spielen und den Zuschauern etwas zu bieten.“

Maszke hob mehrere Akteure hervor: „Jonathan Alisch hat seine Sache sehr gut gemacht, Arne Schneekönig hat getroffen und auch Dominik Kluttig sowie Leon Koch haben ihren Anteil an der Leistung gehabt. Insgesamt hat sich das alles sehr gut verteilt.“

Den Ehrentreffer für Heiligenfelde erzielte Bendix Precht nach 71 Minuten. Witt bezeichnete die Entstehung als eine der wenigen positiven Szenen des Nachmittags: „Unser Treffer war sehr gut herausgespielt. Bendix Precht hat den Abstauber dort verwertet, wo ein Stürmer stehen muss. Dem Tor ging eine starke Aktion voraus – mit einer diagonalen Verlagerung, einem Ball in den Rückraum und dem anschließenden Torschuss. In dieser Szene hat man gesehen, dass wir die Qualität grundsätzlich besitzen.“

Helstorf stellte jedoch fast postwendend den alten Abstand wieder her. Der eingewechselte Dominik Kluttig traf nur zwei Minuten später zum 6:1-Endstand.

Trotz des klaren Erfolgs ärgerte sich Maszke darüber, die Null nicht gehalten zu haben: „Wir wollten unbedingt die Null halten. Deshalb war es auch ein wenig schade für unseren Torwart Luca Mesenbrink. Er steht häufig hinter Kai Machulla in der zweiten Reihe, ist aber bei jedem Training dabei, gibt immer alles und gehört für mich zu den besten zweiten Torhütern, die wir je hatten.“

Sein Fazit fiel dennoch positiv aus: „Abgesehen davon haben wir aber nur sehr wenig zugelassen, erneut eine hohe Disziplin an den Tag gelegt und hatten einfach Spaß am Fußballspielen.“

Witt zog dagegen ein ernüchterndes Schlussfazit: „Insgesamt haben wir uns offensiv vielleicht etwas überschätzt und defensiv nicht die Leistung gezeigt, zu der wir eigentlich in der Lage sind. Deshalb ist die 1:6-Niederlage am Ende auch vollkommen verdient.“

Für die Gäste endete der Fußballabend anschließend sogar gemeinsam mit dem Gastgeber. „Im Anschluss konnten wir dann sogar noch rund zweieinhalb Stunden an der Saisonabschlussfeier in Heiligenfelde teilnehmen. Dort wurden wir auf ein gezapftes Bier eingeladen, was uns ebenfalls sehr gefreut hat. Das war ein schöner Abschluss eines gelungenen Fußballabends“, berichtete Maszke.

SV Heiligenfelde – SV Germania Helstorf 1:6

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf, Mirko Labbus (59. Bendix Precht), Kevin Gibek, Tobias Heinsen (54. Luca Godesberg), Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn, Marvin Godesberg (65. Tim Paschek), Lance Glander, Tristan Godesberg (71. Enno Beckmann), Mika Malte Ulrich - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

SV Germania Helstorf: Luca Mesenbrink, Sascha Bremer, Max Rudorf, Mika Pich, Nils Bruns (80. Luca-Jannik Bansa), Nico Kiedrowski, Elias Koch, Leon Koch, Jonathan Alisch (61. Dominik Kluttig), Arne Schneekönig (69. Laurits Wiese), Tobias Schild - Trainer: Matthias Maszke

Schiedsrichter: Benno Zelzner

Tore: 0:1 Arne Schneekönig (19.), 0:2 Jonathan Alisch (41.), 0:3 Leon Koch (44.), 0:4 Leon Koch (52.), 0:5 Jonathan Alisch (58.), 1:5 Bendix Precht (71.), 1:6 Dominik Kluttig (73.)