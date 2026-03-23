Heiligenfelde chancenlos in Bückeburg Witt: „Wenn dann auch noch Unglück dazukommt, holt man hier nichts“ von ck · Heute, 19:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der SV Heiligenfelde hat beim VfL Bückeburg eine deutliche 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellen­dritten der Bezirksliga 1 Hannover war die Mannschaft von Trainer Pascal Witt über weite Strecken unterlegen – auch, weil früh vieles gegen den SVH lief.

„Wenn du gegen den Tabellen­dritten spielst, muss vieles zusammenkommen, um da mit Punkten rauszugehen“, sagte Witt. Der Plan war klar: kompakt stehen, „möglichst lange die Null halten“ und auf Umschaltmomente hoffen. Doch dieser Ansatz wurde früh durchkreuzt. Bereits nach wenigen Minuten geriet Heiligenfelde durch ein unglückliches Gegentor in Rückstand. „Das 1:0 war ein sehr unglückliches Tor“, so Witt. Kurz darauf erhöhte Bückeburg auf 2:0 – die Partie war damit früh in eine klare Richtung gelenkt. „Wenn dann auch noch Unglück dazukommt, holt man in Bückeburg halt nichts.“

Auch nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Heiligenfelde versuchte, das Spiel noch einmal offen zu gestalten, doch ein Doppelschlag zum 3:0 und 4:0 (54./55.) entschied die Partie endgültig. Witt haderte dabei auch mit einzelnen Szenen: „Das 3:0 ist grenzwertig, kann man in beide Richtungen pfeifen. Beim 4:0 war es ein klares Foul vom Stürmer.“ Spätestens jetzt war die Gegenwehr gebrochen. Den Schlusspunkt setzte Dominik Weiß mit dem 5:0 in der 87. Minute.