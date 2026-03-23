Heiligenfelde chancenlos in Bückeburg

Der SV Heiligenfelde hat beim VfL Bückeburg eine deutliche 0:5-Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Tabellendritten der Bezirksliga 1 Hannover war die Mannschaft von Trainer Pascal Witt über weite Strecken unterlegen – auch, weil früh vieles gegen den SVH lief.
„Wenn du gegen den Tabellendritten spielst, muss vieles zusammenkommen, um da mit Punkten rauszugehen“, sagte Witt. Der Plan war klar: kompakt stehen, „möglichst lange die Null halten“ und auf Umschaltmomente hoffen. Doch dieser Ansatz wurde früh durchkreuzt.
Bereits nach wenigen Minuten geriet Heiligenfelde durch ein unglückliches Gegentor in Rückstand. „Das 1:0 war ein sehr unglückliches Tor“, so Witt. Kurz darauf erhöhte Bückeburg auf 2:0 – die Partie war damit früh in eine klare Richtung gelenkt. „Wenn dann auch noch Unglück dazukommt, holt man in Bückeburg halt nichts.“
Auch nach der Pause änderte sich das Bild kaum. Heiligenfelde versuchte, das Spiel noch einmal offen zu gestalten, doch ein Doppelschlag zum 3:0 und 4:0 (54./55.) entschied die Partie endgültig. Witt haderte dabei auch mit einzelnen Szenen: „Das 3:0 ist grenzwertig, kann man in beide Richtungen pfeifen. Beim 4:0 war es ein klares Foul vom Stürmer.“
Spätestens jetzt war die Gegenwehr gebrochen. Den Schlusspunkt setzte Dominik Weiß mit dem 5:0 in der 87. Minute.
Zusätzlich zur Niederlage wiegt ein weiterer Rückschlag schwer. „Wir verlieren unseren Kapitän mit einer Knieverletzung“, berichtete Witt. „Ob er im nächsten Spiel wieder spielen kann, wissen wir nicht.“ Gerade angesichts des ohnehin kleinen Kaders verschärft sich damit die personelle Lage weiter.
In der Tabelle bleibt Heiligenfelde mit acht Punkten auf Rang fünfzehn und steckt tief im Abstiegskampf. Der Blick richtet sich bereits auf die kommenden Aufgaben – doch auch dort sind die Rollen klar verteilt.
„Das war ein Bonusspiel – und das nächste gegen Twistringen ist ein Bonus-Bonus-Spiel“, sagte Witt. Der Tabellenführer komme mit viel Selbstvertrauen und zusätzlicher Motivation aus dem Hinspiel. „Wir müssen wieder versuchen, möglichst lange die Null zu halten und vielleicht den Lucky Punch zu setzen.“
Die Ausgangslage bleibt schwierig – sportlich wie personell. Für Heiligenfelde geht es weiter darum, in jedem Spiel das Maximum herauszuholen.
VfL Bückeburg – SV Heiligenfelde 5:0
VfL Bückeburg: Pascal Pöhler, Alexander Kummert, Bjarne-Niels Struckmeier, Kieron Pöhler, Dominik Weiß, Bastian Evers (72. Tim Patzenhauer), Christian Paul Schwier (77. Kieran Schmöe), Jamie Hese (89. Justin Sirkov), Elia Lohmann (65. Luka Rohrbach), Alexander Bremer, Marlo Niemann (65. Joost Picker) - Trainer: Kim Neubert - Co-Trainer: Michael Evers
SV Heiligenfelde: Nils Lehmann (46. Jannes-Arved Thöle), Kevin Gibek (28. Tim Paschek), Tobias Heinsen, Colin Tettenborn, Bendix Precht, Marvin Godesberg, Lance Glander, Tristan Godesberg, Marcel Albers, Mika Malte Ulrich, Jan-Luca Sperling - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt
Schiedsrichter: Ilkay Yerli
Tore: 1:0 Alexander Bremer (7.), 2:0 Dominik Weiß (32.), 3:0 Alexander Bremer (54.), 4:0 Marlo Niemann (55.), 5:0 Dominik Weiß (87.)