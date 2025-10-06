„Heilfroh über drei Punkte“: FCAP und TSV landen erlösende Heimsiege

Der TSV Oberpframmern konnte mit einem Heimsieg seine Gäste aus Grasbrunn in der Tabelle überholen – FCAP gewinnt in Überzahl

Einen eminent wichtigen Dreier landete der TSV Oberpframmern mit dem 3:1 über den Tabellennachbarn TSV Grasbrunn. „Der Sieg tut richtig gut. Das Ziel war es, mit einem Sieg Grasbrunn zu überholen – und umso schöner ist es, dass es geklappt hat,“ freute sich TSO-Spielertrainer Florian Lechner nach der Partie.

In diese kamen die Platzherren weitaus besser als der Kontrahent zurecht und auch zur Führung. Nach einer schönen Kombination mit Luis Oberneder traf Stefan Lechner zum 1:0 (9.).

„Doch wir haben nach etwa 30 Minuten den Faden verloren und dann auch das 1:1 kassiert“, monierte Florian Lechner die fehlende Konstanz und den Ausgleich von Michael Heigl per Kopf nach einem Flankenball aus dem Halbfeld an den zweiten Pfosten (40.). Probleme bereiteten der Prammerner Defensive dabei immer wieder von Grasbrunns Spielertrainer Markus de Prato gut eingesetzten, schnellen Außenbahnspieler.

Im zweiten Durchgang setzte sich am Ende aber Oberpframmerns Siegeswille durch. Nach einem wunderbaren Chip-Ball von Manu Lutz vollendete Valentin Hain im zweiten Versuch zur 2:1-Führung (60.) und Maxi Probst krönte seinen Sololauf von der Mittellinie aus mit dem 3:1 (81.).

„In der Summe waren wir die bessere Mannschaft und der Sieg verdient. Wir wollen jetzt so schnell als möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben“, fasste Florian Lechner erleichtert die 90 Minuten zusammen.

Anzing-Parsdorf holt drei Punkte in Überzahl

Das Wichtigste beim 3:2-Sieg des FC Anzing-Parsdorf über den TSV Ottobrunn war das Ergebnis. „Endlich haben wir wieder einmal ein Spiel gewonnen. Wir sind heilfroh über die drei Punkte“, beschrieb Abteilungsleiter Peter Rauch die Gemütslage der Fußballer aus Anzing und Parsdorf. Allerdings gäbe es über die Art und Weise einige zu besprechen und auch zu verbessern.