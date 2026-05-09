»Heilfroh«: Tegernheim feiert Klassenerhalt nach 8-Tore-Match

Strahlende Gesichter: Der FC Tegernheim hat mit dem heutigen Sieg gegen Teisbach den Klassenerhalt fix gemacht. – Foto: Felix Schmautz

33. Spieltag in der Landesliga Mitte am Samstag: Die Dreiflüssestädter feierten im letzten Heimspiel der Saison einen Sieg. Auch Tegernheim durfte jubeln und machte mit einem späten Erfolg nach zwischenzeitlichem Rückstand den Klassenerhalt perfekt. Burglengenfeld sicherte sich dank eines Dreierpacks von Knauer drei Punkte, während Bad Abbach auswärts in Lam unterlag.

Stefan Kurz (sportlicher Leiter 1. FC Passau): „Ein letztes Heimspiel, wie man es sich wünscht. Nochmals eine super Leistung unserer Mannschaft, drei Punkte und die scheidenden Spieler und Trainer gebührend verabschiedet. Wir waren von Beginn an am Drücker und haben tolle Tore erzielt. Heute hatten wir auch vorne die nötige Durchschlagskraft und immer wieder den Abschluss gefunden. Heute Abend können wir auf der Dult richtig feiern.“

Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): „Ein Spiel über 90 Minuten, das so ziemlich unsere Saison widerspiegelt, mit vielen Aufs und Abs. Dementsprechend mussten wir bis kurz vor Schluss zittern, haben aber kämpferisch wieder eine überragende Leistung gezeigt und uns den Sieg verdient. Wir sind jetzt natürlich heilfroh, dass wir den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht haben.“

Max Bachl-Staudinger (Trainer TSV Bogen): „Leider ist das Ergebnis nicht so ausgefallen, wie wir uns das gewünscht haben. Ich denke aber, dass es im Vergleich zu den letzten beiden Spielen eine verbesserte Leistung war gegen einen Gegner, der vor allem offensiv drei sehr gute Spieler hat. Phasenweise waren wir gedanklich nicht ganz da. Grundsätzlich war die Leistung heute aber in Ordnung. Wir haben zu einfache Tore kassiert, deshalb geht der Sieg für Burglengenfeld insgesamt in Ordnung.“



