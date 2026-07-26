Heilbrunner Niederlage nach Schockmoment

SV Bad Heilbrunn - ASV Dachau am 19. Juli 2024, Justin Rösch (Mi.), Fußball Testspiel, Foto: pr – Foto: Patrick Staar

Beim Spiel des HSV Heilbrunn in Untermenzing stoßen Torhüter und Verteidiger Justin Rösch ungebremst zusammen. An Röschs Auge schwillt ein Blutbeutel an, ein Spielabbruch steht im Raum. Das Ergebnis der 0:2-Niederlage wird zur Nebensache.

Es war ein Schockmoment. Eine schauderhafte Verletzung beim Zusammenstoß der eigenen Spieler, die die 0:2 (0:2)-Niederlage der Heilbrunner Fußballer beim SV Untermenzing überschattete: Ein Ball Richtung Strafraum. HSV-Torhüter Alihan verlässt seinen Kasten in Richtung Ball. Verteidiger Justin Rösch sieht ihn nicht kommen. Die beiden rauschen ungebremst ineinander, stoßen vermutlich mit den Köpfen zusammen. Uzun kann weitermachen, Rösch bleibt benommen liegen, an seinem Auge schwillt ein luftballongroßer Blutbeutel an. Sanka, lange Spielunterbrechung, ein Spielabbruch stand im Raum. „Hoffentlich ist ihm nichts Schlimmeres passiert, das steht natürlich über allem“, sagt der Heilbrunner Trainer Walter Lang. Der Zusammenprall ging unmittelbar dem Münchner Treffer zum 1:0 voraus, der die – von Lang befürchtete – Niederlage einläutete. „Wir waren chancenlos, sind eigentlich nie dem gegnerischen Strafraum gefährlich nahe gekommen.“

Tobias Halfmann erzielte nach dem Zusammenprall das 1:0. In der Nachspielzeit stellte Roman Kriebel nach einem schönen Zusammenspiel der Untermenzinger auf 2:0. Nach dem Wechsel warfen die Heilbrunner alles in die Waagschale, schafften es, weitere Gegentore zu verhindern. Waren aber selbst in der gegnerischen Hälfte zu harmlos. Zudem hatten sie nach dem Schockmoment und der langen Spielunterbrechung wieder zu sich selbst zu finden.

Lang hatte sein Team wenig umgestellt, hatte Andre Tiedt auf den Flügel vorgezogen, mit Dominik Hoch und Max Feirer zwei Spitzen in die Offensive gestellt. Doch die bekamen zu wenig Bälle. Bis auf einen möglichen Strafstoß, als der für Rösch eingewechselte Luis Meisl im SVU-Strafraum zu Fall kam, bestand kaum Gefahr für den Schlussmann der Hausherren. „Der Gegner war besser, das kann man klar sagen“, sagt Lang.

Vor allem in der ersten Hälfte waren die Gastgeber klar überlegen. „Da waren wir eigentlich nur Sparringspartner“, räumt Lang ein. Abgezockt, ball- und kombinationssicher – so haben sich die Untermenzinger präsentiert. In allen Belangen überlegen. Trotzdem fanden die Heilbrunner auch nach dem Schockmoment wieder in die Spur. „Sie haben das ganz gut weggesteckt, haben nie aufgegeben, bis zum Schluss weitergemacht, auch Ali wollte weiterspielen – für Justin Rösch, obwohl er auch ziemlich geschockt gewesen sein dürfte", sagt der Heilbrunner Trainer. Aber ein Punktgewinn, dem die Gäste möglicherweise durch den möglichen Elfmeter vielleicht nähergekommen wären, sei undenkbar gewesen. „Das wäre auch nicht gerechtfertigt gewesen“, gibt Lang zu.

Jetzt bangen er und die Mannschaft um ihren Mitspieler. Bis Sonntagabend war noch nicht klar, welche Verletzungen Justin Rösch erlitten hat.