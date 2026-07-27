Heilbrunner Niederlage nach schlimmer Verletzung - Spielabbruch drohte Bezirksliga von Nick Scheder · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

SV Bad Heilbrunn - ASV Dachau am 19. Juli 2024, Justin Rösch (Mi.), Fußball Testspiel, Foto: pr – Foto: Patrick Staar

Beim Spiel des HSV Heilbrunn in Untermenzing stoßen Torhüter und Verteidiger Justin Rösch ungebremst zusammen. An Röschs Auge schwillt ein Blutbeutel an, ein Spielabbruch steht im Raum. Das Ergebnis der 0:2-Niederlage wird zur Nebensache.

Es war ein Schockmoment. Eine schauderhafte Verletzung beim Zusammenstoß der eigenen Spieler, die die 0:2 (0:2)-Niederlage der Heilbrunner Fußballer beim SV Untermenzing überschattete: Ein Ball Richtung Strafraum. HSV-Torhüter Alihan verlässt seinen Kasten in Richtung Ball. Verteidiger Justin Rösch sieht ihn nicht kommen. Die beiden rauschen ungebremst ineinander, stoßen vermutlich mit den Köpfen zusammen. Uzun kann weitermachen, Rösch bleibt benommen liegen, an seinem Auge schwillt ein luftballongroßer Blutbeutel an. Sanka, lange Spielunterbrechung, ein Spielabbruch stand im Raum. „Hoffentlich ist ihm nichts Schlimmeres passiert, das steht natürlich über allem“, sagt der Heilbrunner Trainer Walter Lang. Der Zusammenprall ging unmittelbar dem Münchner Treffer zum 1:0 voraus, der die – von Lang befürchtete – Niederlage einläutete. „Wir waren chancenlos, sind eigentlich nie dem gegnerischen Strafraum gefährlich nahe gekommen.“ Tobias Halfmann erzielte nach dem Zusammenprall das 1:0. In der Nachspielzeit stellte Roman Kriebel nach einem schönen Zusammenspiel der Untermenzinger auf 2:0. Nach dem Wechsel warfen die Heilbrunner alles in die Waagschale, schafften es, weitere Gegentore zu verhindern. Waren aber selbst in der gegnerischen Hälfte zu harmlos. Zudem hatten sie nach dem Schockmoment und der langen Spielunterbrechung wieder zu sich selbst zu finden.