Heilbrunn verliert in der 90. Minute

Bittere 2:3-Niederlage der Lang-Elf beim SC Olching

„Wenn du einen Rückstand von zwei Toren aufholst und dann in den letzten Minuten doch noch einen Treffer einstecken musst, dann ist das schon bitter“, haderte Coach Walter Lang ein wenig mit der 2:3 (0:2)-Niederlage der Heilbrunner Fußballer am Samstag beim SC Olching. „Zumindest einen Punkt hätten wir uns absolut verdient gehabt“, meinte der 58-Jährige.

Obwohl fast schon im Wochenrhythmus bewährte Stammkräfte mit langwierigen Verletzungen ausfallen, schafft es der Trainer jedes Mal, eine Bezirksliga-taugliche Mannschaft ins Gefecht zu schicken. So auch am Samstag, als er feststellte: „Wir waren in Olching absolut auf Augenhöhe.“ Es waren letztlich nur kleine Unaufmerksamkeiten, die den Unterschied ausmachten: „Olching hat insgesamt lediglich drei Mal aufs Tor geschossen – und jedes Mal war der Ball drin.“ Insgesamt aber lobte Lang seine Schützlinge, die „ein Riesenspiel“ abgeliefert hätten. So habe man auch die kurzfristigen Ausfälle noch verkraftet: Sowohl Toni Pappritz als auch Felix Gellner hatten diesmal noch erkrankt passen müssen. Leon Meisl hatte am Samstag das erste Mal das Heilbrunner Dress in der Ersten Mannschaft an, und auch Torhüter Franz Maurer war zu seinem Punktspiel-Debüt gekommen.

Einmal klappte es freilich mit der Absprache zwischen dem HSV-Torhüter und Verteidiger André Tiedt nicht – und schon war Olchings Niklas Uhle zur Stelle und netzte ein (31.). Wenig später verloren die Gäste an der Mittellinie den Ball und zwei, drei Spielzüge weiter vollstreckte Maxi Schwahn zum 0:2 (35.). „Wenn du nicht zu 100 Prozent konsequent bist, dann wird das in der Bezirksliga sofort bestraft“, erklärte Lang zerknirscht.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Heilbrunner immer besser in Tritt. Immer wieder angetrieben von Tom Pföderl, verstärkten sie den Druck aufs Olchinger Gehäuse. Der passte dann auch zentimetergenau auf Tobias Bauer, dem dann auch der Anschlusstreffer gelang (51.). Dann wurde Pföderl selbst von seinem Bruder Klausi schön in Szene gesetzt und traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich (65.). In der Folge kamen beide Kontrahenten kaum zu nennenswerten Szenen im Torraum. Olching genügte dann eine kleine Unaufmerksamkeit, um durch den gerade eingewechselte Patrick Hujina zum Siegtreffer zu kommen (90.). In der Nachspielzeit musste dann noch Luka Batarilo-Cerdic nach einem üblen Ellenbogen-Check gegen Klausi Pföderls Kopf mit Rot vom Platz (90.+2). „Ein schmeichelhafter Sieg für Olching, aber damit müssen wir leben“, trauerte Lang dem vergebenen Punkt nach. Insgesamt freute er sich jedoch, dass es erneut gelungen war, junge Spieler erfolgreich in die Mannschaft einzubauen.