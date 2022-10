Heilbrunn gegen Garmisch: Rechnung nicht zu begleichen Fußball Bezirksliga

Wiedersehen mit dem 1.FC Garmisch wird für Heilbrunn zum Spitzenspiel. Die eine Rechnung wird offen bleiben.

Bad Heilbrunn – Brisanter hätte die Revanche kaum ausfallen können: Der SV Bad Heilbrunn schickte den 1.FC Garmisch-Partenkirchen mit einem Last-Minute-1:0-Sieg in der Vorsaison direkt in die Bezirksliga, bevor er in der zweiten Relegationsrunde ebenfalls aus der Landesliga abstieg. Jetzt treffen die beiden eine Spielklasse tiefer erneut aufeinander – als Spitzenreiter (Heilbrunn) und erster Verfolger (Garmisch). „Es geht um die Tabellenspitze, da will jeder gewinnen“, sagt der Heilbrunner Teamsprecher Christoph Hüttl vor dem Aufeinandertreffen an diesem Samstag (15 Uhr) im Stadion am Gröben.

Rechnung nicht zu begleichen

Und dann gibt es da noch die offene Rechnung aus der Relegation, als HSV-Kapitän Sebastian Mertens Heilbrunn in der Nachspielzeit ins (vorläufige) Glück schoss. Eine schlimme Situation für die Garmischer – „diese Rechnung können sie gar nicht begleichen“, meint Hüttl. „Zumindest nicht in einem normalen Liga-Spiel.“ Weil nun aber der Erste gegen den Zweiten spielt, beide Mannschaften gut drauf sind und die beste Abwehr der Liga (Heilbrunn, acht Gegentreffer) auf die treffsicherste Offensive (Garmisch, 32 Tore) trifft, rechnet Hüttl mit einem „bärigen Spiel. Wir freuen uns drauf.“

Müller hat fast so viele Tore wie der gesamte HSV

Mit verantwortlich für den Garmischer Torreigen ist Torjäger Moritz Müller, der es bereits auf 15 Treffer gebracht hat. „Fast so viele, wie wir insgesamt geschossen haben“, sagt Hüttl. Die Heilbrunner haben überlegt, ob sie deshalb ihre Geheimwaffe, den damaligen Siegtorschützen Sebastian Mertens, für die Partie reaktivieren wollen. „Aber der spielt zeitgleich in der Zweiten, da hat Garmisch Glück gehabt“, sagt Hüttl schmunzelnd. „Es wird sicher trotzdem wieder spannend.“

Heilbrunn versucht‘s defensiv

Die Heilbrunner werden relativ defensiv in die Partie gehen, die Gastgeber das Spiel machen lassen. „Wir setzen auf unser schnelles Umschaltspiel“, verrät Hüttl. Ball erobern und ab nach vorne. Beziehungsweise umgekehrt, das wird wichtig sein: Bei eventuellen Ballverlusten schnell wieder in die Ordnung kommen. Die Heilbrunner wollen die Tabellenspitze verteidigen, wären aber im Spitzenspiel auch über einen Punkt nicht unglücklich. Allerdings haben sie ein Luxusproblem: Bis auf Peter Auer ist der Kader komplett.

SV Bad Heilbrunn

Hüttl, – Tiedt, Kapfhammer, Diemb, Fl. Schnitzlbaumer, – M. Schnitzlbaumer, Pföderl, A. Pappritz, Krinner, – A. Specker, B. Specker, – Hoffmann (ETW), Gellner, Lechner, M. Pappritz, Gritzuhn, Drotleff, Ammer.

Busfahrt

Wer den SV Bad Heilbrunn zum Spiel in Garmisch begleiten möchte, kann im Mannschaftsbus zusteigen. Abfahrt ist am Samstag um 13 Uhr am Sportheim.