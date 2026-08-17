Heilbrunn erkämpft sich Remis gegen Deisenhofen II

Bis zum Schluss wehrten sich die Heilbrunner um Luis Meisl (am Ball) gegen die drohende Niederlage gegen Deisenhofen II und erreichten noch ein 3:3. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Überhaupt nicht zufrieden mit der Schiedsrichter-Leistung war Walter Lang. Vor allem beklagte der Heilbrunner Trainer, dass dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Andreas Perneker (48.) Referee Marijo Kraljic eine klare Fehlentscheidung getroffen hatte: „Erst gab‘s ein Foul, da pfeift er aber nicht. Der Spieler lief zehn, zwölf Meter weiter, stolperte dann über seine eigenen Beine und dann pfeift er.“ Letztlich war der HSV-Coach aber mit dem 3:3 (1:0) seiner Elf gegen die U23 des FC Deisenhofen „nach dem Spielverlauf überaus zufrieden“.

Die Gastgeber waren nahe am 2:0, doch nach nur wenigen Minuten im zweiten Durchgang stand es plötzlich 1:2. Die beiden Gegentreffer (48./50.) fühlten sich an, als wären sie beide aus exakt dem selben Holz geschnitzt. Wie am Schnürchen war da das Spielgerät durch die Deisenhofener Reihen geflitzt. Die HSV-Abwehr sah relativ tatenlos zu und am Ende vollstreckte beim zweiten Treffer Marco Bisignano flach ins lange Ecke. Dass bis zum Pausenpfiff zuvor die knappe HSV-Führung durch Dominik Hoch (9.) Bestand hatte, war mehreren Faktoren zu verdanken: Zuerst zeichnete sich Torhüter Ali Uzun aus, als er einen Foulelfmeter souverän entschärfte (31.). Dann zeigt sich Maxi Schnitzlbaumer als zu eigensinnig (42.), als er die weit besser postierten Toni Krinner und Dominik Hoch übersah. Und zu guter Letzt spielte der Referee noch eine undurchsichtige Rolle (44.): Er übersieht ein Foul von FCD-Keeper Yasin Farsak an Hoch, doch Toni Krinner schiebt die Kugel ins leere Gehäuse. Aber der Schiedsrichter erkennt den Treffer nicht an und gibt Freistoß für Deisenhofen wegen einer angeblichen Abseitsstellung.