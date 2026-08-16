Heilbrunn erkämpft sich nach Doppelschlag ein 3:3 gegen Deisenhofen II

Bis zum Schluss wehrten sich die Heilbrunner um Luis Meisl (am Ball) gegen die drohende Niederlage gegen Deisenhofen II und erreichten noch ein 3:3. – Foto: Ewald J.Scheitterer

Der SV Bad Heilbrunn geriet gegen die U23 des FC Deisenhofen innerhalb von zwei Minuten von 1:0 auf 1:2 in Rückstand. Dominik Hoch rettete mit seinem zweiten Treffer in der 83. Minute das Remis.

Überhaupt nicht zufrieden mit der Schiedsrichter-Leistung war Walter Lang. Vor allem beklagte der Heilbrunner Trainer, dass dem Ausgleichstreffer zum 1:1 durch Andreas Perneker (48.) Referee Marijo Kraljic eine klare Fehlentscheidung getroffen hatte: „Erst gab‘s ein Foul, da pfeift er aber nicht. Der Spieler lief zehn, zwölf Meter weiter, stolperte dann über seine eigenen Beine und dann pfeift er.“ Letztlich war der HSV-Coach aber mit dem 3:3 (1:0) seiner Elf gegen die U23 des FC Deisenhofen „nach dem Spielverlauf überaus zufrieden“.

Die Gastgeber waren nahe am 2:0, doch nach nur wenigen Minuten im zweiten Durchgang stand es plötzlich 1:2. Die beiden Gegentreffer (48./50.) fühlten sich an, als wären sie beide aus exakt dem selben Holz geschnitzt. Wie am Schnürchen war da das Spielgerät durch die Deisenhofener Reihen geflitzt. Die HSV-Abwehr sah relativ tatenlos zu und am Ende vollstreckte beim zweiten Treffer Marco Bisignano flach ins lange Ecke. Dass bis zum Pausenpfiff zuvor die knappe HSV-Führung durch Dominik Hoch (9.) Bestand hatte, war mehreren Faktoren zu verdanken: Zuerst zeichnete sich Torhüter Ali Uzun aus, als er einen Foulelfmeter souverän entschärfte (31.). Dann zeigt sich Maxi Schnitzlbaumer als zu eigensinnig (42.), als er die weit besser postierten Toni Krinner und Dominik Hoch übersah. Und zu guter Letzt spielte der Referee noch eine undurchsichtige Rolle (44.): Er übersieht ein Foul von FCD-Keeper Yasin Farsak an Hoch, doch Toni Krinner schiebt die Kugel ins leere Gehäuse. Aber der Schiedsrichter erkennt den Treffer nicht an und gibt Freistoß für Deisenhofen wegen einer angeblichen Abseitsstellung.

Nach dem etwa sechsminütigen Tiefschlaf der Heilbrunner Defensive, übernahmen die Hausherren wieder das Kommando. Ein Geistesblitz von Krinner, der aus etwa 35 Metern den Ball vors Tor schlug, brachte die nächste Wende. Die Kugel passierte unberührt Freund und Feind und schlug im lange Eck ein (59.) zum 2:2 ein. Doch einen erneuten Sekundenschlaf der HSV-Abwehr – und wieder über die linke Angriffsseite – nutzte diesmal Yahaf Davidovitch (75.) zum 2:3 für die Gäste. Doch damit wollen sich die Hausherren nicht zufriedengeben, und Dominik Hoch sicherte mit seinem zweiten Treffer (83.) die Punkteteilung.

„Bei den hohen Temperaturen und nach diesen Nackenschlägen noch einmal so zurückzukommen, das ist schon aller Ehren wert“, lobte Walter Lang die ungebrochene Moral seiner Burschen: „Diese Leistung macht Mut. Die Mannschaft hat die Rückschläge aus dem Nichts brutal gut weggesteckt.“ Auch mit der Schiedsrichter-Kritik hielt sich der Coach letztlich dann auch zurück: „Solche Entscheidungen muss man einfach akzeptieren, auch wenn sie einem überhaupt nicht passen.“