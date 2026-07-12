Heilbronner Torhüter wechselt zum bayrischen Regionalligisten

– Foto: Adnan Altinkaya

Der VfR Heilbronn, Absteiger aus der Verbandsliga Württemberg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1, verliert Torhüter Nils Leidenberger. Der 24-Jährige wechselt zur SpVgg Ansbach in die Regionalliga Bayern. Leidenberger war erst im vergangenen Sommer zum VfR gekommen und absolvierte in der abgelaufenen Saison 30 Verbandsliga-Spiele für Heilbronn.

Leidenberger verlässt den VfR nach nur einer Spielzeit. In der Saison 2025/26 stand der Torhüter 30-mal in der Verbandsliga Württemberg auf dem Platz und gehörte damit zu den konstant eingesetzten Spielern des Kaders. Nun folgt für ihn der Wechsel in die Regionalliga Bayern zur SpVgg Ansbach, wo er sich auf höherem Niveau beweisen kann.

In seiner bisherigen Laufbahn kommt Leidenberger auf 80 erfasste Spiele. Vor seiner Zeit in Heilbronn war er beim VfR Gommersdorf aktiv. Dort sammelte er sowohl in der Verbandsliga als auch in der Landesliga Odenwald Spielpraxis. In der Saison 2024/25 absolvierte er 18 Landesliga-Partien, zuvor kamen in den Verbandsliga-Spielzeiten 2023/24 und 2022/23 insgesamt 32 weitere Einsätze hinzu. Im Nachwuchsbereich war Leidenberger beim FSV Hollenbach geführt.