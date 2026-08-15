Heilbronn-Freiberg vorne, Stuttgarter Kickers und Sandhausen siegen

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Im Donaustadion erlebten die 7320 Zuschauer einen intensiven und hochemotionalen Schlagabtausch zwischen dem Drittliga-Absteiger SSV Ulm 1846 Fußball und den Kickers Offenbach. Die Gäste aus Hessen erwiesen sich als eiskalt und sorgten in der Endphase des ersten Durchgangs für die spielentscheidenden Momente. Maximilian Schmid brachte Offenbach in der 45. Minute mit 0:1 in Führung. Bevor der Pausenpfiff ertönte, legte der OFC noch in der Nachspielzeit nach: Maximilian Wolfram markierte in der 45.+5 Minute den Treffer zum 0:2-Endstand. Die Ulmer fanden auch nach dem Seitenwechsel keine Mittel mehr gegen die kompakt stehende Defensive der Gäste. ---

Der SGV Heilbronn-Freiberg untermauerte seine beeindruckende Frühform mit einem klaren Heimsieg gegen den FC 08 Homburg. Die Torfolge eröffnete Scott Kennedy in der 32. Minute mit dem Treffer zum 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte James Ojiekhai in der 54. Minute auf 2:0. Die Hoffnungen der Gäste wurden weiter gedämpft, als Birkan Celik in der 76. Minute auf Seiten der Homburger die Gelb-Rote Karte sah. Den Schlusspunkt setzte Leon Petö, der in der 87. Minute einen Foulelfmeter zum 3:0-Endstand verwandelte. ---

Vor 830 Zuschauern trennten sich der TSV Steinbach Haiger und der Aufsteiger VfR Aalen mit einem Unentschieden. Die Gäste gingen in der 36. Minute durch Sasa Maksimovic mit 0:1 in Führung. Steinbach drängte im zweiten Durchgang auf den Ausgleich, der schließlich Jahn Herrmann in der 80. Minute zum 1:1-Endstand gelang. ---

Ein spektakuläres Torfestival erlebten die Fans beim Aufeinandertreffen zwischen der SG Barockstadt Fulda Lehnerz und dem SV Sandhausen. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Tasos Leonidis traf in der 12. Minute zum 0:1, ehe Tim Korzuschek in der 20. Minute auf 0:2 erhöhte. Kwabenaboye Appiah Schulz schraubte das Ergebnis in der 44. Minute auf 0:3 hoch, ehe David Mamutovic in der 45. Minute das 0:4 für Sandhausen nachlegte. Noch in derselben 45. Minute markierte Roko Ivankovic den ersten Treffer für die Hausherren zum 1:4. Nach dem Seitenwechsel blies die Barockstadt zur Aufholjagd: Milian Habermehl verkürzte in der 64. Minute auf 2:4, und Emmanuel-Chinedu Elekwa brachte Fulda in der 90. Minute noch auf 3:4 heran. ---

Ein munteres Scheibenschießen boten der FC-Astoria Walldorf und der Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern II. Karlo Kuranyi brachte die Hausherren in der 39. Minute mit 1:0 in Front. Kurz nach dem Seitenwechsel glich Marvin Yüsün in der 47. Minute zum 1:1 aus. Erneut war es Karlo Kuranyi, der Walldorf in der 56. Minute mit 2:1 in Führung schoss, doch Dion Hofmeister schlug in der 60. Minute mit dem 2:2 zurück. Per Foulelfmeter stellte Marcel Carl in der 65. Minute die Führung zum 3:2 für die Walldorfer her. Das letzte Wort hatten jedoch die Pfälzer: Ben Reinheimer traf in der 82. Minute zum 3:3-Endstand. ---

Vor 1208 Zuschauern lieferten sich Eintracht Frankfurt II und die Stuttgarter Kickers einen packenden Schlagabtausch. Die Gäste erwischten einen Blitzstart durch Yannick Glessing, der in der 6. Minute zum 0:1 traf, und Melkamu Frauendorf, der in der 13. Minute auf 0:2 erhöhte. Die Frankfurter Reserve kämpfte sich jedoch zurück: Keito Kumashiro verkürzte in der 20. Minute auf 1:2, ehe Jonas Bauer in der 32. Minute den Ausgleich zum 2:2 erzielte. Die Entscheidung fiel im zweiten Spielabschnitt, als David Stojak in der 71. Minute den 2:3-Siegtreffer für die Stuttgarter Kickers markierte. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 II FSV Frankfurt FSV Frankfurt 14:00 PUSH

FSV Mainz 05 II musste zum Auftakt beim FC 08 Homburg eine 1:2-Niederlage hinnehmen. Mainz führte bereits früh, musste nach der Pause jedoch zwei Gegentreffer per Foulelfmeter hinnehmen. Mit null Punkten und 1:2 Toren steht die Mannschaft auf Rang 13. Der FSV Frankfurt verspielte gegen Aufsteiger VfR Mannheim einen möglichen Auftaktsieg. Nach einer 2:0-Führung verkürzte Mannheim sofort, ehe in der sechsten Minute der Nachspielzeit noch das 2:2 fiel. Frankfurt nimmt deshalb nur einen Punkt aus dem ersten Spiel mit und liegt auf Rang sieben. Mainz will verhindern, mit zwei Niederlagen zu beginnen; Frankfurt muss zeigen, wie schnell die Enttäuschung über den sehr späten Ausgleich verarbeitet ist.

Morgen, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II KSV Hessen Kassel KSV Hessen Kassel 14:00 live PUSH

Der SC Freiburg II startete mit einem 1:1 beim Aufsteiger VfR Aalen. Nach frühem Rückstand gelang Freiburg in der zweiten Hälfte per Foulelfmeter der Ausgleich. In der 90. Minute hätte die Partie dennoch verloren gehen können, doch Aalen scheiterte mit einem weiteren Foulelfmeter. Freiburg nimmt damit einen Punkt und 1:1 Tore in den zweiten Spieltag. KSV Hessen Kassel steht nach dem 3:0 gegen Eintracht Frankfurt II auf Rang zwei. Die Partie wurde allerdings schon in der sechsten Minute durch eine Rote Karte gegen Frankfurt entscheidend geprägt. Kassel nutzte die lange Überzahl zu drei Treffern. Nun folgt in Freiburg ein anderer Prüfstein: Der KSV kann den perfekten Start fortsetzen, Freiburg den ersten eigenen Sieg holen.

Morgen, 14:00 Uhr VfR Mannheim VfR Mannheim SV Eintracht Trier 05 SV Eintracht Trier 05 14:00 live PUSH