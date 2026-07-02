Heilbronn-Freiberg holt Spieler mit internationaler Erstliga-Erfahrung

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der SGV Heilbronn-Freiberg aus der Regionalliga Südwest verpflichtet Michael Martin für das zentrale Mittelfeld. Der 25-jährige gebürtige Crailsheimer kehrt in die Region zurück und bringt internationale Erfahrung aus den Niederlanden, Österreich, Tschechien und Schweden mit. Damit setzt der Verein von Trainer Kushtrim Lushtaku seine ambitionierte Kaderplanung nun konsequent weiter fort.

Martin kommt mit einer besonderen Vita zum SGV. Trotz seiner 25 Jahre hat der zentrale Mittelfeldspieler bereits in mehreren europäischen Ligen gespielt. Nach Stationen in der 2. Liga der Niederlande, der österreichischen Bundesliga, der ersten Liga in Tschechien und der ersten Liga in Schweden bringt er Erfahrung aus unterschiedlichen Fußballkulturen mit. Für Heilbronn-Freiberg ist seine Rückkehr in die Region deshalb auch ein sportlich bemerkenswerter Schritt. Für Martin ist es zugleich die Rückkehr in ein Umfeld, das er regional bereits bestens kennt.

Der gebürtige Crailsheimer soll im Zentrum vor allem Intensität, Zweikampfstärke und Stabilität einbringen. Der Verein beschreibt ihn als aggressiven und zweikampfstarken Spieler, der sowohl mit als auch gegen den Ball Qualität besitzt. Damit passt Martin in das Profil, das die sportliche Leitung für das Mittelfeld gesucht hat. Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung bezeichnete ihn als lange beobachteten Wunschspieler und hob besonders seine Spielweise hervor, die zur Philosophie des SGV passen soll.