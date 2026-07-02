Heilbronn-Freiberg holt Spieler mit internationaler Erstliga-Erfahrung

Der SGV Heilbronn-Freiberg aus der Regionalliga Südwest verpflichtet Michael Martin für das zentrale Mittelfeld. Der 25-jährige gebürtige Crailsheimer kehrt in die Region zurück und bringt internationale Erfahrung aus den Niederlanden, Österreich, Tschechien und Schweden mit. Damit setzt der Verein von Trainer Kushtrim Lushtaku seine ambitionierte Kaderplanung nun konsequent weiter fort.
Martin kommt mit einer besonderen Vita zum SGV. Trotz seiner 25 Jahre hat der zentrale Mittelfeldspieler bereits in mehreren europäischen Ligen gespielt. Nach Stationen in der 2. Liga der Niederlande, der österreichischen Bundesliga, der ersten Liga in Tschechien und der ersten Liga in Schweden bringt er Erfahrung aus unterschiedlichen Fußballkulturen mit. Für Heilbronn-Freiberg ist seine Rückkehr in die Region deshalb auch ein sportlich bemerkenswerter Schritt. Für Martin ist es zugleich die Rückkehr in ein Umfeld, das er regional bereits bestens kennt.
Der gebürtige Crailsheimer soll im Zentrum vor allem Intensität, Zweikampfstärke und Stabilität einbringen. Der Verein beschreibt ihn als aggressiven und zweikampfstarken Spieler, der sowohl mit als auch gegen den Ball Qualität besitzt. Damit passt Martin in das Profil, das die sportliche Leitung für das Mittelfeld gesucht hat. Geschäftsführer Sport Dieter Gerstung bezeichnete ihn als lange beobachteten Wunschspieler und hob besonders seine Spielweise hervor, die zur Philosophie des SGV passen soll.
Mit dem Zugang gewinnt Trainer Kushtrim Lushtaku eine weitere Option für die zentrale Achse. Martin soll dort nicht nur Bälle erobern und das Spiel stabilisieren, sondern auch Dynamik in Umschaltmomente bringen. Gerade in der Regionalliga Südwest kann ein Spieler mit internationaler Erfahrung, körperlicher Präsenz und klarer Arbeitsmentalität wertvoll werden. Nach der Umbenennung in SGV Heilbronn-Freiberg und dem neuen Kapitel des Vereins setzt der Regionalligist damit auch sportlich ein klares Zeichen.
Die Verpflichtung reiht sich in eine ambitionierte Kaderplanung ein. Neben Martin kamen bereits David Girmann von der TSG Balingen, Srdjan Groznica von der Sport-Union Neckarsulm, Marshall Faleu vom SC Weiche Flensburg 08 und Gwang-in Lee vom TSV Steinbach Haiger. Auf der Abgangsseite stehen Marco Kehl-Gómez, Mario Estasi, Jacob Engel, Tim Schmidt, Nicklas Shipnoski sowie Karlo Kuranyi, Diamant Lokaj, Mateo Drljo, Florian Ballas und Henrick Selitaj. Der Kader erhält damit neue Qualität, während zugleich mehrere erfahrene Kräfte ersetzt werden müssen.