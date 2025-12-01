Heiko Vogel neuer Cheftrainer bei SpVgg Greuther Fürth

Heiko Vogel avancierte als Wunschkandidat der Fürther Führung, nachdem er zuletzt beim FC Basel tätig gewesen war. Der Verein wählte den erfahrenen Taktiker für seine Fähigkeit, Mannschaften in schwierigen Phasen zu stabilisieren, und sicherte sich seine Dienste bis 2027. Die Verhandlungen wurden zügig abgeschlossen, um schnelle Impulse in der Krise zu setzen.

Vogel bringt eine beeindruckende Karriere mit: Er führte den FC Basel, war bei Sturm Graz österreichischer Pokalsieger, trainierte die Bayern-Amateure und U23 von Borussia Mönchengladbach sowie KFC Uerdingen. Bekannt für seine Arbeit mit jungen Talenten und strukturierten Offensivfußball, hat er in der Schweiz, Österreich und Deutschland Erfolge gefeiert. Seine Expertise in der Talentförderung passt zum Fürther Profil.