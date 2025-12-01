Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heiko Vogel neuer Cheftrainer bei SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth hat Heiko Vogel als neuen Cheftrainer verpflichtet und reagiert damit auf die Entlassung von Thomas Kleine. Der 50-jährige Routinier aus der Pfalz unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2027 und soll die Franken mit 13 Punkten nach 14 Spieltagen aus dem vorletzten Tabellenplatz holen.
Heiko Vogel avancierte als Wunschkandidat der Fürther Führung, nachdem er zuletzt beim FC Basel tätig gewesen war. Der Verein wählte den erfahrenen Taktiker für seine Fähigkeit, Mannschaften in schwierigen Phasen zu stabilisieren, und sicherte sich seine Dienste bis 2027. Die Verhandlungen wurden zügig abgeschlossen, um schnelle Impulse in der Krise zu setzen.
Vogel bringt eine beeindruckende Karriere mit: Er führte den FC Basel, war bei Sturm Graz österreichischer Pokalsieger, trainierte die Bayern-Amateure und U23 von Borussia Mönchengladbach sowie KFC Uerdingen. Bekannt für seine Arbeit mit jungen Talenten und strukturierten Offensivfußball, hat er in der Schweiz, Österreich und Deutschland Erfolge gefeiert. Seine Expertise in der Talentförderung passt zum Fürther Profil.