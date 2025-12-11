Heiko Günther wir neuer Trainer der SpVgg Buchenbach

„Wir freuen uns, mit Heiko Günther einen versierten und erfahrenen Coach für unsere erste Mannschaft gewonnen zu haben. Seine Herangehensweise, die von ihm angedachte Spielkultur und sein klar strukturierter Fokus auf die Mannschaftsentwicklung haben uns vom ersten Gespräch an überzeugt.

Zu den sportlichen Qualifikationen war uns wichtig, einen menschlich integren und zu uns passenden Trainertyp zu finden – all dies bringt Heiko in großem Maße mit“, so Thomas Rump, Sportlicher Leiter der SpVgg Buchenbach.

„Mit ihm als Chefcoach wird das Team neue Impulse und Ideen erhalten, die uns in unserer ersten Bezirksligasaison weiterhelfen werden. Dabei können wir von seiner langjährigen höherklassigen Erfahrung profitieren und den nächsten Schritt gehen. Der ganze Verein freut sich auf die Zusammenarbeit ab der Winterpause 2025/26“, so Rump weiter.