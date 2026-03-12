Heiko Günther will mit SpVgg. Buchenbach den Klassenerhalt realisieren

Heiko Günther, der neue Trainer der SpVgg. Buchenbach, legt Wert auf die Integration und Fortbildung der eigenen Talente. – Foto: Verein

Während der Winterpause hat Heiko Günther den Cheftrainerposten bei der SpVgg. Buchenbach übernommen. Auch wenn er seinen Fokus auf die Ausbildung und Weiterentwicklung der eigenen Jugendspieler richtet, will der Coach die Zugehörigkeit zur Bezirksliga Freiburg sicherstellen. Ein Sieg beim direkten Konkurrenten SG Ihringen/Wasenweiler käme da zupass. Im Spieltagtipp äußert sich Günther über seine Ziele mit dem Verein.

fupa: Herr Günther, Sie haben im Winter die Übungsleitung bei der SpVgg. Buchenbach übernommen. Wie lief aus Ihrer Sicht die Rückrundenvorbereitung?

Heiko Günther: Zunächst das Wichtigste: Buchenbach war eins der wenigen Teams, bei denen ich niemanden kannte. Ich habe als Trainer ja schon „ein bisschen etwas“ hinter mir und kannte sonst immer mindestens einen oder zwei Spieler in den Mannschaften, die ich übernommen habe. In Buchenbach lag die Priorität darauf, erstmal die Spieler kennenzulernen, ihnen meine Spielphilosophie zu übermitteln und die Aufgabe möglichst unbefangen anzugehen. Positiv ist, dass die Mannschaft den Abstiegskampf nie im Kopf hat und die Sache ganz unbeschwert angeht. Wenn’s klappt mit dem Klassenerhalt: schön – wenn nicht: Davon geht die Welt auch nicht unter.