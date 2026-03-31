Heiko Dukats-Jadwizak löst Nedim Hasanbegovic in Molfsee ab

Heiko Dukats-Jadwizak im Gespräch mit einem Spieler der U 15 Spvg Eidertal Molfsee in der Regionalliga 2014/15 gegen den TSV Havelse. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Verein in Molfsee stellt die Weichen für die Zukunft und leitet zur kommenden Saison einen klaren, zukunftsorientierten Strukturwandel ein. Im Mittelpunkt steht eine strategische Neuausrichtung, die auf Entwicklung, Identifikation und gemeinsames Wachstum setzt.

Die Ligamannschaft wird künftig gezielt auf junge, ambitionierte und entwicklungsfähige Spieler setzen, flankiert von erfahrenen Führungsspielern. Den Kern dieses Vorhabens bilden die bestehenden Ligaspieler, deren Erfahrung und Loyalität die Grundlage für die Neuausrichtung bilden.

Ziel ist es, eine neue Generation zu formen, die sportlich kompetent und menschlich überzeugend auf und neben dem Platz agiert. Junge Spieler erhalten dabei Raum, zu wachsen, Erfahrungen zu sammeln und Vertrauen zu gewinnen – unterstützt und geführt von den erfahrenen Spielern. Auf diese Weise soll in Molfsee eine Mannschaft entstehen, die nicht nur spielt, sondern auch vermittelt: Zusammenhalt, Werte und klare Orientierung.

Für diese anspruchsvolle und zugleich äußerst spannende Aufgabe konnte der Verein Heiko Dukats-Jadwizak als Cheftrainer gewinnen, der mit seiner modernen, entwicklungsorientierten Trainingsphilosophie die sportliche Neuausrichtung maßgeblich verantworten und gestalten wird. Unterstützt wird er von Co-Trainer Torben Bornhöft, der mit seiner Erfahrung und seinem Gespür für Teamdynamik die tägliche Arbeit prägt.

Auch in diesem Sommer wird die Überführung der U19-Spieler, wie in den zurückliegenden Jahren bereits erfolgreich praktiziert, konsequent fortgeführt. Damit wird die Linie der Molfseer Eigengewächse klar fortgeschrieben und der Transfer von der Jugend bis in den Herrenbereich sichtbar unterstützt. Junge Spieler erhalten einen strukturierten Weg, der sie schrittweise an die Ligamannschaft heranführt und gezielt in den höherklassigen Fußball integriert.

Von zentraler Bedeutung werden dabei die Durchlässigkeit und die enge Kooperation zur zweiten Mannschaft sein. Sie bildet die entscheidende Schnittstelle zwischen den jungen Talenten und der Liga-Elf. Speziell die Konstellation aus Landes- und Verbandsliga ist hilfreich, um Talente reifen zu lassen.

Spieler, die bereit sind, sich einzubringen und dabei den nächsten Schritt machen wollen, sind herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen. Interessierte können sich gerne bei Chris Foley oder Heiko Dukats-Jadwizak melden.

„Ich freue mich sehr, diesen Weg in Molfsee mitgestalten zu dürfen. Für mich ist das eine echte Herzensangelegenheit, weil hier der Mensch und das Team im Vordergrund stehen. Mein Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich Spieler wohlfühlen, wachsen und gemeinsam mutig vorangehen“, sagte Heiko Dukats-Jadwizak, der neue Cheftrainer in Molfsee ab Sommer 2026.

„Unsere Arbeit findet im Detail statt. In der täglichen Trainingsarbeit, in der Kommunikation und im Umgang miteinander. Ich möchte, dass jeder Spieler das Gefühl hat, ernst genommen und gezielt gefördert zu werden“, so Torben Bornhöft (Co-Trainer Molfsee).

Der Sportliche Leiter Chris Foley erklärte: „Mit unserer Neuausrichtung in Molfsee setzen wir bewusst auf Nachhaltigkeit statt kurzfristiger Lösungen. Wir wollen eine Mannschaftskultur entwickeln, in der Leistung und Haltung zusammenpassen. Die Molfseer Eigengewächse, die bestehenden Ligaspieler und die zweite Mannschaft bilden das Rückgrat dieses Prozesses.“

(Quelle: SpVg Eidertal Molfsee)