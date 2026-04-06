Heiko Dietz setzt beim SV Schlebusch auf „Zuckerbrot und Peitsche“

Das ist Heiko Dietz. – Foto: SVS

Die Osterpause kommt für den SV Schlebusch zu einem passenden Zeitpunkt. Nach intensiven Wochen im Abstiegskampf der Landesliga bietet sich die Gelegenheit, zu analysieren – und vor allem Kraft zu sammeln für die entscheidende Phase der Saison.

Der Effekt ist sichtbar: Schlebusch wirkt gefestigter, strukturierter und in vielen Phasen auch mutiger. Gerade die Offensive agiert zielstrebiger, während die Defensive insgesamt stabiler steht. Dass der SVS selbst beim Tabellenzweiten Neunkirchen-Seelscheid über weite Strecken auf Augenhöhe agierte, unterstreicht diese Entwicklung. Doch für Dietz geht es nicht nur um taktische Feinjustierung. Vielmehr legt der Trainer großen Wert auf die zwischenmenschliche Komponente.

Seit knapp vier Monaten steht Heiko Dietz nun an der Seitenlinie der Schlebuscher. Seine Bilanz kann sich sehen lassen: In acht Pflichtspielen holte der SVS drei Siege und vier Unentschieden, musste lediglich eine Niederlage hinnehmen. Die Winterpause nutzte Dietz intensiv, um seine Spielidee zu implementieren und die Mannschaft besser kennenzulernen.

„Ich denke, die Jungs wissen, woran sie bei mir sind und umgekehrt. Das passt gut. Ich führe viele Gespräche mit meinen Spielern und wir arbeiten konstruktiv miteinander“, beschreibt er seinen Ansatz.

Dabei verfolgt Dietz eine klare Linie: „Ich sagte mein Mantra, glaube ich, schon mal: Zuckerbrot und Peitsche. Ich denke, ich bin ein nahbarer Trainer. Die Jungs können mit mir mal einen Witz machen oder auch mal einen trinken, doch was den Fußball und den Verein angeht, bin ich stets ernst.“

Besonders hebt der Coach die Bedeutung der Spieler hervor, die nicht regelmäßig in der Startelf stehen. „Für mich ist auch die Rolle der Jungs ganz wichtig zu betonen, die weniger spielen. Diese sind oft noch wichtiger für die Moral der gesamten Truppe als diejenigen, die sonntags viel spielen“, betont Dietz. „Mir ist sehr wichtig, dass auch diese Spieler sich wohlfühlen und ihre Rolle trotz eventuellem Frust über weniger Spielzeit dennoch nutzen, um positiv zum Team und der Chemie beizutragen.“

Rennen um den Klassenerhalt bleibt spannend

Trotz der positiven Tendenz bleibt die sportliche Situation angespannt. Schlebusch rangiert weiterhin auf einem Abstiegsplatz, befindet sich jedoch mitten in einem extrem engen Tabellenfeld. Neun Spiele stehen noch aus, darunter Duelle mit direkten Konkurrenten.

Die Ausgangslage ist klar – und die Richtung ebenso. „Ich sehe eine intakte Mannschaft mit einem guten Spirit und einer starken Arbeitsmoral. So haben wir auch alle Chancen, die Klasse zu halten.“