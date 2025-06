Heiko Dietz: "Anspruch ist es, im Fußball weiter voranzukommen""

Der FV Bonn-Endenich hat die wichtigste Personalfrage für die kommende Spielzeit in der vergangenen Woche geklärt : Heiko Dietz wird zur Saison 2025/26 neuer Cheftrainer des Landesligateams. Der 44-Jährige folgt auf Dennis Ochs, der das Team nach dem Abschied von Ali Meybodi im April interimsweise betreut hatte. Endenich steht bereits als Absteiger aus der Mittelrheinliga fest.

Dietz war zuletzt Trainer des Bezirksligisten Blau-Weiß Köln, den er auf Aufstiegskurs führte. Nachdem er seinen Abschied zum Saisonende bekannt gegeben hatte, trennten sich die Wege Ende Mai vorzeitig. Zuvor war Dietz über viele Jahre im Jugendbereich tätig – unter anderem beim FC Hennef, SV Bergisch Gladbach und 1. FC Düren, wo er bis zur U19 in der Mittelrheinliga arbeitete.

Dass Dietz diesen Schritt nun bereits nach eineinhalb Jahren im Seniorenbereich macht, kommt für ihn zum richtigen Zeitpunkt: „Der Step in die Landesliga nach kurzer Zeit im Herrenbereich – bei einem Verein, der mit Ambitionen in die Saison geht und oben mitspielen will – ist der logische nächste Schritt für mich.“

„Ich übe meine Trainertätigkeit mit Leidenschaft aus und möchte mich stets weiterentwickeln“, sagt Dietz über seinen neuen Posten. „Mein Anspruch ist es, im Fußball weiter voranzukommen. Die Vereinsphilosophie und die Gespräche mit den Verantwortlichen des FV Bonn-Endenich haben mich sofort überzeugt – daher habe ich die Chance, in der kommenden Saison eine Landesligamannschaft zu trainieren, sehr gerne angenommen.“

Die größte Herausforderung sieht der neue Coach in der neuen Kaderstruktur. „Es geht darum, die Truppe die da ist – bei der man noch nicht genau weiß, wie sie aussieht – ein homogenes Team zu formen. Ein paar gestandene Spieler, junge, hungrige Spieler zu integrieren, sie an den Herrenfußball heranzuführen, guten Teamspirit zu entwickeln und eine Spielphilosophie zu implementieren“, so der neue Coach.

Ochs: "Konnten unseren Wunschkandidaten gewinnen"

Sein persönliches sportliches Ziel formulierte Dietz bereits im Winter. In drei bis vier Jahren möchte er in der Mittelrheinliga als Trainer ankommen. In Endenich setzt er nun den nächsten Baustein. Seine UEFA-B+-Lizenz besitzt Dietz bereits – die Bewerbung für die A-Lizenz soll im Herbst folgen.

Auch Endenichs sportlicher Leiter Dennis Ochs zeigt sich zufrieden: „Mit Heiko Dietz konnten wir unseren Wunschkandidaten gewinnen. Er bringt eine klare Spielidee mit, spricht die Sprache der Jungs und ist ein absoluter Fußballfachmann. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit.“