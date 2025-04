Heikle Hausaufgabe für Teisbach - Landau unter Zugzwang

In der Bezirksliga West scheint es auf einen Aufstiegsdreikampf zwischen dem SV Neufraunhofen, dem FC Teisbach und dem TV Schierling rauszulaufen. Während der Leader beim Tabellenvorletzten FC Eintracht Landshut seine Visitenkarte abgibt, hat der nur mehr zwei Punkte hinter der Auhaugen-Elf liegende FC Teisbach den unberechenbaren TV Aiglsbach zu Gast. Der drittplatzierte TV Schierling geht als Favorit in das Heimspiel gegen den FSV VfB Straubing. Im Tabellenkeller kommt es zum Direktduell zwischen dem FC Walkertshofen und dem FSV Landau. Beide Mannschaften sind 2025 noch sieglos und belegen die Ränge 13 und 14, die am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation zur Folge hätten.



Mario Bjelobrk (Trainer FC Eintracht Landshut): "Nach dem enttäuschenden Ergebnis in Ergoldsbach wird es schwer, es noch in die Relegation zu schaffen. Dennoch werden wir uns nicht aufgegeben und auch gegen den Tabellenführer alles probieren, um für eine Überraschung zu sorgen. Neufraunhofen muss unbedingt gewinnen, vielleicht ist das unsere Chance."



Personalien: Immerhin sind Keeper Firat Güzel und Murat Gamsiz wieder dabei.







Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Zwischen Samstag und Dienstag ist nicht lange Zeit. In der Eintracht ist es immer schwer zu spielen, das brauch ich keinem erzählen. Trotzdem wollen wir unbedingt die drei Punkte holen."



Personalien: Stefan Brenninger kehrt ins Aufgebot zurück.



Heute, 18:30 Uhr FC Teisbach Teisbach TV Aiglsbach Aiglsbach 18:30 PUSH



Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Die 50-Punkte-Marke ist unser nächstes Ziel. Um dies schon am 25. Spieltag zu erreichen, brauchen wir in der Defensive einen Sahnetag."



Personalien: Zu den bekannten Ausfällen gesellt sich Bastian Attenberger. Zudem gibt es noch das eine oder andere Fragezeichen. Unter anderem musste Torjäger Lukas Meindl in Landau in der Schlussphase verletzt ausgewechselt werden.







Torsten Holm (Trainer TV Aiglsbach): "Wir haben gegen Schierling kein schlechtes Spiel gemacht. Am Ende war der Gegner aber effektiver und hat unsere Fehler gnadenlos ausgenutzt. In Teisbach muss viel passen, um dort etwas mitnehmen zu können. Dennoch ist es unser Ziel, nicht leer auszugehen."



Personalien: Bis auf Daniel Bentsch sind alle Mann an Bord.









Christian Brandl (Spielertrainer FC Walkertshofen): "In Ergolding haben wir eine gute Leistung gezeigt, aber leider eine sehr unglücklichen Niederlage kassiert. Wir schauen weiterhin nur auf uns, der Rest ist zweitrangig. Wenn wir unsere Leistung abrufen, werden wir die nötigen Punkte gegen den Abstieg noch holen."



Personalien: Im Hausherren-Lager hofft man, dass der in Ergolding kurzfristig ausgefallene Co-Spielertrainer Sebastian Zettl wieder auflaufen kann.







Christoph Schambeck (Trainer FSV Landau): "Die deftige Derby.Niederlage gegen Teisbach schmerzt noch immer sehr. Der Auftritt war für alle mehr als enttäuschend, denn so darf man sich nicht präsentieren. Doppelt schlimm wiegen natürlich die beiden Verletzungen von Zellmer und Knipf. In Walkertshofen erwarte ich mir eine deutliche Reaktion."



Heute, 18:30 Uhr TV Schierling Schierling FSV VfB Straubing Straubing 18:30 live PUSH



Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Nach der starken Teamleistung in Aiglsbach wollen wir zuhause gegen Straubing nachlegen und die nächsten Heimpunkte holen."



Personalien: Dion Galuschko, Daniel Bauer, Lukas Schneider, Amin Chouk, Dorian Hackner, Julian Mayer fallen definitiv aus. Zu allem Überfluss stehen neben den bereits beim Derby in Aiglsbach fehlenden Hannes Diermeier auch Fabian Körner und Daniel Berzl noch auf der Kippe.



Pavel Panafidin (Spielertrainer FSV VfB Straubing): "In Schierling erwartet uns der nächste harte Brocken. Wer gemeint hat, dass die TVler nach den zahlreichen Abgängen Probleme bekommen werden, wurde eines Besseren belehrt. Wir werden versuchen, durch Disziplin, Kampf und Leidenschaft nach der Niederlage gegen Langquaid wieder eine Serie zu starten und peilen einen Dreier an."



Personalien: Fehlen werden Spielercoach Panafidin und Gabriel Franceschini Machado. Ob Shkelzen Kleqka und Arjan Lashani einsatzbereit sind, wird sich erst kurzfristig entscheiden.









Der TV Schierling (in weiß) trifft auf den FSV VfB Straubing – Foto: Alfred Brumbauer







