Heikendorfer SV wahrt Aufstiegschance: 3:1-Sieg gegen den TSV Plön von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:48 Uhr · 0 Leser

Piet Feldkamp freut sich riesig über sein erstes Tor für die Liga des Heikendorfer SV zum 3:0. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Heikendorfer SV hat seine Ambitionen auf den Aufstieg in die Landesliga am Freitagabend untermauert. Im Heimspiel gegen den Tabellenelften TSV Plön setzte sich die Mannschaft von Mark Hungerecker verdient durch. 3:1 stand auf der neuen LED-Anzeigentafel im Edeka-Ristow-Sportpark. Trotz der drei Punkte rutschte der HSV in der Tabelle vorübergehend auf Rang zwei ab, da die punktgleiche Probsteier SG durch ein fast zeitgleich erzieltes 5:1 eine um einen Treffer bessere Tordifferenz vorweist.

Dennoch hält Heikendorf alle Trümpfe in der Hand: Im letzten Nachholspiel der Verbandsliga Ost am kommenden Mittwoch beim Preetzer TSV kann sich das Team eine ideale Ausgangslage für den finalen Spieltag verschaffen. Ein einziger Punkt in Preetz würde bereits ausreichen, um den wichtigen zweiten Relegationsplatz einzunehmen.

Konzentrierte Defensive als Schlüssel zum Erfolg Nach ausgeglichenen 25 Minuten, in der beide Teams durch Jack Palm (12., HSV) und Jens Henningsen (24., Plön) erste Duftmarken setzten, übernahm der Gastgeber zunehmend die Kontrolle. Die Heikendorfer Defensive fokussierte sich dabei besonders darauf, das gefährliche Umschaltspiel der schnellen Plöner zu unterbinden.

Linksverteidiger Linus Mordhorst (Heikendorfer SV, der hier Jakob Reimansteiner (TSV Plön) stellt, machte wie auf der rechten Seite Tim Marquardt seine Seite sehr gut zu. – Foto: Ismail Yesilyurt

Trainer Mark Hungerecker zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Umsetzung: „Wir wussten, dass sie uns im Hinspiel mit ihrem Umschaltspiel das Leben schwer gemacht haben. Ich glaube, das haben wir heute ganz gut unterbunden. Unsere Außenverteidiger haben ein gutes Spiel gemacht und wir haben gegen den Ball wenig zugelassen“. Doppelschlag bricht den Widerstand der Gäste Die Entscheidung bahnte sich ab der 26. Minute an, als Yannick Meenken nach Vorarbeit von Dennis Lühr zum 1:0 einschoss.

Yannick Meenken (Heikendorfer SV) mit dem 1:0, rechts Jens Henningsen (TSV Plön). – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit dem gleichen Muster vergab Meenken drei Minuten später aus sechs Metern mit einer Direktabnahme. Doch wenig später erhöhte Timo Martens per Kopf auf 2:0, nachdem er eine Flanke von Tim Mordhorst unbedrängt verwerten konnte (35.).

Dennis Lühr (Heikendorfer SV), vor Piet Neubauer (TSV Plön) am Ball, glänzte als guter Vorbereiter zum 1:0 und einer weiteren Großchance. – Foto: Ismail Yesilyurt

Plöns Coach Matthias Falk kritisierte hierbei die fehlende Zuordnung seiner Elf: „Wir haben individuelle Fehler gemacht und die Zuordnung nicht gehalten. Beim 2:0 sind wir viel zu weit weg und lassen die Flanke aus dem Halbfeld zu, während der Gegner im Zentrum komplett blank steht“. Joker sticht zur endgültigen Entscheidung In der zweiten Halbzeit kontrollierte Heikendorf das Geschehen, während Plön trotz engagierter Spielweise der Rhythmus durch viele Unterbrechungen fehlte. „Unsere jungen Leute haben sich so ein bisschen von der Robustheit beeindrucken lassen. Das haben wir gegen andere Mannschaften, die einen ähnlichen Spielstil haben, schon deutlich besser gemacht. Da waren wir aus meiner Sicht einen Tick zu zögerlich. Und nachher haben wir natürlich alles versucht, so das noch mal nach der Pause umzustoßen“, analysierte Falk. Schließlich sorgte Piet Feldkamp, erst kurz zuvor eingewechselt, in de

Eine der Vielen Unterbrechungen im Spiel - Schiedsrichterball vom Unparteiischen Finn Dettmer. Links Oke Nommensen (TSV Plön). – Foto: Ismail Yesilyurt