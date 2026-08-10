Heikendorfer SV verliert Aufsteigerduell 1:2 beim TSV Heiligenstedten

Marlon Bolten (2. v. l.) freute sich über sein 4. Saisontor und den ersten (Heim)Sieg des TSV Heiligenstedten in der neuen Spielklasse. – Foto: Olaf Wegerich

Am dritten Spieltag der Landesliga musste der Heikendorfer SV eine schmerzhafte 1:2 (0:0)-Niederlage beim TSV Heiligenstedten hinnehmen. Während die Gastgeber den ersten Heimsieg der Saison bejubelten, trafen die Gäste vor allem die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit und eine verschlafene Phase nach dem Seitenwechsel. Auch in der Aufstiegsrunde zur Landesliga musste der HSV in Heiligenstedten mit 2:3 eine Niederlage einstecken. Beide Mannschaften stiegen dann gemeinsam auf Platz 1 und 2 (TSV) auf.

Die Gäste aus Heikendorf zeigten im ersten Durchgang eine gute Leistung und hatten das Spielgeschehen weitgehend im Griff. Zwar agierte Heiligenstedten tief gestaffelt, doch der HSV erspielte sich durch Lukas Deutschbein, zweimal Timo Martens und Jannik Meenken Möglichkeiten. Heikendorfs Trainer Mark Hungerecker haderte nach der Partie mit der mangelnden Effizienz: „Spielen, glaube ich, eine richtig gute erste Halbzeit mit mehr Ballbesitzphasen und richtig guten Chancen. Ja, lassen die Chancen dann aber auch liegen.“

Auf der Gegenseite zeigte sich Heiligenstedten im Offensivspiel vor der Pause noch verhalten. Trainer Stefan Pohlmann analysierte: „Unsere Sportfreunde aus Heikendorf glänzten nach der Balleroberung mit ein oder zwei langen Bällen, während wir in der ersten Halbzeit, ja, zweieinhalb, drei ganz ordentliche Torchancen zu verzeichnen hatten.“

Das Bild auf dem Platz änderte sich nach dem Seitenwechsel schlagartig. Heikendorf verschlief die ersten 15 Minuten komplett. Die Gastgeber erhöhten den Druck und spielten konsequenter in die Tiefe.

In der 50. Minute belohnte Maximilian Ris die Hausherren nach einer schönen Kombination im Doppelpass mit dem 1:0. Nur zehn Minuten später erzwangen die Gastgeber einen Ballverlust im Aufbau: Marlon Bolten zog aus 20 bis 25 Metern mustergültig ab und hämmerte den Ball zum 2:0 in die Maschen. Hungerecker blickte zerknirscht zurück: „Wir haben es echt gut gemacht in der ersten Halbzeit und, ja verschlafen dann die zweite. In der zweiten Halbzeit die ersten 15 Minuten komplett, sind überhaupt nicht auf der Platte, lassen wieder ein einfaches Gegentor zu. Danach haben wir einen individuellen Fehler, das zweite Gegentor und dann liegst du 2:0 hinten.“

Späte Spannung nach Elfmeter, aber Heiligenstedten bringt den Sieg nach Hause

Heikendorf steckte jedoch nicht auf. Der eingewechselte Jack Palm holte einen Foulelfmeter heraus, den Timo Martens in der 71. Minute souverän zum 2:1-Anschlusstreffer verwandelte.

In der Schlussphase haben die Gäste zwar mehr Spielanteile, konnten sich aber keine zwingenden Chancen mehr herausspielen. Heiligenstedten verteidigte stabil und ließ nichts mehr anbrennen. Anders als im ersten Heimspiel zum Saisonauftakt, als man gegen den TSV Hattstedt eine 2:0-Führung zum 2:2-Endstand abgab. Stefan Pohlmann zeigte sich hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft und dem gelernten aus der Vorwoche: „Die Jungs waren dann deutlich cleverer unterwegs und haben dann versucht, auch den Ball durchaus phasenweise in den eigenen Reihen zu halten. Unter dem Strich ein völlig verdienter Sieg.“

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