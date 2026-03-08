Heikendorfer SV gewinnt souverän in Gremersdorf

Für Maurice Wagner vom TSV Gremersdorf war die Partie bereits früh beendet. Der Spieler musste in der 11. Minute verletzt vom Platz und wurde durch Michel Rüddiger ersetzt. Trotz einiger Bemühungen der Gastgeber blieb es zur Halbzeit beim torlosen 0:0. Dabei zeigten die Gremersdorfer Spieler in der ersten Halbzeit viel Einsatz: Sie hielten stark mit, machten es Heikendorf schwer und hatten sogar selbst Chancen auf die Führung. Schon in der zweiten Minute scheiterte Matthias Ruske aus 14 Metern aus halbrechter Position am Torwart, und zweimal traf der Ball den Pfosten.

Nach dem Seitenwechsel übernahm der Heikendorfer SV die Kontrolle. Zwar verloren die Gäste kurzzeitig ein wenig den Faden, ließen aber weiterhin kaum Chancen zu. Timo Martens brachte sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße: Zunächst traf er in der 52. Minute zur Führung, anschließend verwandelte er nach einem Handelfmeter das 2:0.

Kurz darauf machte Yannick Meenken in der 81. Minute alles klar und stellte den 3:0-Endstand her. Heikendorfs Trainer Mark Hungerecker lobte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben über 90 Minuten die bessere Mannschaft gestellt, mit mehr Spielanteilen, Ballbesitz und klareren Torchancen. Über die gesamte Partie haben wir kaum etwas zugelassen und konnten die Chancen effizient nutzen.“

Verletzungspech bei Gremersdorf

Die Gremersdorfer hatten es nicht leicht: Neben dem frühen Ausfall von Maurice Wagner musste Trainer Christian Ippig noch zwei weitere verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. „Wir mussten dreimal wechseln, hoffen aber, dass die Jungs am Freitag wieder zur Verfügung stehen“, erklärte Ippig. Trotz der Niederlage war er stolz auf seine Mannschaft: „Vorweg ein Kompliment an die Jungs, die heute ihr Herz auf dem Platz gelassen haben. In der ersten Halbzeit haben wir toll mitgehalten und es dem Gegner schwer gemacht. Ein Tor zu hoch verloren, aber auf dieser Leistung lässt sich aufbauen.“

Gremersdorf bleibt im Abstiegskampf

Für den TSV Gremersdorf verschärft sich die Situation im Tabellenkeller weiter. Mit mittlerweile 68 Gegentoren stellt die Mannschaft die schwächste Defensive der Verbandsliga Ost. Zudem musste das Team bereits die 14. Niederlage der Saison hinnehmen. Bei nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten aktuell düster. Die Niederlage gegen Heikendorf war bereits die fünfte Pleite in Serie.

Heikendorf weiter auf Erfolgskurs

Der Heikendorfer SV bleibt dagegen an der Tabellenspitze und überzeugt weiterhin vor allem defensiv. Erst 13 Gegentore ließ die Mannschaft in dieser Saison zu. Mit nun zwölf Siegen, drei Unentschieden und vier Niederlagen unterstreicht das Team seine Ambitionen. Aus den letzten fünf Spielen holte der Tabellenführer starke zwölf Punkte und startet damit optimal in die Rückrunde.

Fazit

Der Heikendorfer SV zeigte nach einer torlosen ersten Halbzeit seine Qualität und setzte sich letztlich souverän durch. Während die Gäste aus Gremersdorf trotz der Niederlage einige positive Ansätze aus der ersten Hälfte mitnehmen, bestätigte Heikendorf seine Dominanz über 90 Minuten. Beide Trainer betonten den Einsatz ihrer Mannschaften: Für Gremersdorf ist die gezeigte Leistung eine Grundlage, um weiterzuarbeiten, Heikendorf kann seine starke Serie fortsetzen.

Stimmen zum Spiel

TSV Gremersdorf: Mandt – Wagner (11. Rüddiger), Bormann, Klein – Winter, Kock, Severin, Petersen (69. Gabbey), Eichholz (81. Kruse) – Ruske, Jäkel.

Trainer: Christian Ippig.

Heikendorfer SV: Müller – Markwardt, Kracht (35. Linus Mordhorst), Rumohr, Sossou – Heinrich (67. Botschatzke) – Meenken, Martens, Tim Mordhorst (76. Ronny Palm), Deutschbein (74. Kaya) – Lühr (74. Feldkamp).

Trainer: Mark Hungerecker.

SR: Aslan Gastrock (GH Neumünster).

Ass.: Niclas Weiß, Carl Finnberg.

Z.: 106.

Tore: 0:1 Timo Martens (51.), 0:2 Timo Martens (71., FE), 0:3 Yannick Meenken (81.).