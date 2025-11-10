Heikendorf festigt Platz eins mit 3:1-Auswärtserfolg

Die Gäste legten einen starken Start hin: Bereits in den ersten 13 Minuten trafen Lukas Deutschbein und Jack Palm zur schnellen 2:0-Führung. Dänischenhagen zeigte sich zunächst geschockt, konnte aber durch einen Fehler den Anschlusstreffer durch Philipp Albers erzielen. „Danach haben wir das Spiel besser kontrolliert und direkt nach der Pause das 3:1 durch Kalvi Rumohr nachgelegt“, so Hungerecker. Heikendorf ließ im Anschluss nichts mehr anbrennen.

Dänischenhagen kämpft sich zurück

Trotz der Rückstände steckte der MTV nicht auf. „Irgendwie verdient, aber auch unglücklich, weil wir noch Chancen hatten“, sagte Henning Bolz, Trainer der Gastgeber. „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen, danach haben wir uns besser ins Spiel gekämpft und hätten mit etwas Glück noch näher herankommen können.“ Ein Pfostenschuss in der 80. Minute verdeutlichte die Aufholjagd der Gastgeber, doch der Anschlusstreffer blieb aus.

Fazit

Heikendorf nutzte seine Chancen konsequent und zeigte vor allem in der Anfangsphase seine Dominanz. Dänischenhagen bewies Moral und Einsatz, konnte aber nicht mehr zurückkommen. Beide Trainer waren sich einig: Der Sieg für Heikendorf war verdient, die Gastgeber hätten das Ergebnis bei besserer Chancenverwertung enger gestalten können – spannende 90 Minuten auf beiden Seiten.

MTV Dänischenhagen: Joachim – Marc Petersen, Kevin Wendt, Voth, Spoerck – Benninghoff, Kloss (73. Schulz) – Stephan Wendt, Albers, Sievers (57. Yildiz) – Schliesky (46. Feuerherm).

Trainer: Henning Bolz.

Heikendorfer SV: Müller – Sossou (81. Klindt), Jahnke, Rumohr, Ronny Palm – Botschatzke – Meenken (72. Feldkamp), Martens (90.+1 Goeser), Tim Mordhorst, Jack Palm (77. Obels) – Deutschbein.

Trainer: Mark Hungerecker.

SR: Anika Bargholz (TSV Bollingstedt-G).

Ass.: Robin Simonsen, Maximilian Dose.

Z.: 50.

Tore: 0:1 Lukas Deutschbein (5.), 0:2 Jack Palm (14.), 1:2 Philip Anders (19.), 1:3 Kalvi Rumohr (53.).