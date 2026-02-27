Heigls Abschiedstournee beginnt, Pfalzdorf braucht Erfolgserlebnis

Sportfreunde Broekhuysen – TSV Weeze (Sonntag, 15 Uhr). Der kleine Warnschuss kommt vielleicht genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Bezirksliga-Titelaspirant aus Broekhuysen ist mit zwei Kantersiegen (5:0 gegen TuS Xanten, 5:1 bei der SGE Bedburg-Hau) in die Rückserie gestartet. Doch am Mittwochabend musste der Tabellenzweite feststellen, dass er nichts geschenkt bekommt, wenn die Leistung nicht bei hundert Prozent liegt. Die Mannschaft hatte beim A-Ligisten Uedemer SV mehr Probleme als erwartet und mühte sich mit einem 2:1 ins Halbfinale um den Kreispokal. Am Sonntag stellt sich die Mannschaft der Stunde auf der Sportanlage Op den Bökel vor. Der TSV Weeze hat sich mal eben mit fünf Siegen in Folge aus der Abstiegszone befreit. In der aktuellen Verfassung ist der Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce zuzutrauen, den haushohen Favoriten mehr als nur etwas zu ärgern. Das Hinspiel verlor der Aufsteiger sang- und klanglos mit 0:4 – diese Heimniederlage läutete damals eine lange Talfahrt ein. Diesmal dürfen die Zuschauer davon ausgehen, dass der Turn- und Spielverein erheblich mehr Gegenwehr leistet.

Alemannia Pfalzdorf – Kevelaerer SV (Sonntag, 15.30 Uhr). Für die Alemannia kommt es ganz plötzlich knüppeldick. Die Mannschaft war drauf und dran, den Sprung ins gesicherte Bezirksliga-Mittelfeld zu schaffen. Doch nach der 1:2-Niederlage beim TSV Weeze hat die Mannschaft nur noch einen Punkt Vorsprung auf Relegationsplatz 15. Am Mittwochabend folgte der nächste Dämpfer, der ganz schön ans Selbstvertrauen gehen dürfte. Beim abstiegsgefährdeten A-Ligisten SV Veert präsentierte sich das klassenhöhere Team völlig von der Rolle, kassierte ein 0:3 und verpasste damit den erhofften Einzug ins Halbfinale um den Kreispokal. Und jetzt stellt sich am Sonntag ein Gegner im Heribert-Ramrath-Stadion vor, der sich anschickt, das Feld von hinten aufzurollen. In der Marienstadt wird man sich sicherlich noch häufiger die „Was wäre, wenn“-Frage stellen. Hätte das Verletzungspech nämlich in der Hinrunde nicht mit voller Wucht zugeschlagen, wäre der Kevelaerer SV wahrscheinlich ein ernsthafter Kandidat auf den Aufstieg. So wird es am Ende wahrscheinlich „nur“ zu Platz drei oder vier reichen, weil das Spitzenduo VfL Rhede und Sportfreunde Broekhuysen einfach schon zu weit enteilt ist.

SV Veert – SV Issum (Sonntag, 15.30 Uhr). Interimstrainer Timo Pastoors und seine Mannschaft sind offenbar bereit für die Mission Klassenerhalt. Mit dem 3:0 im Kreispokal-Viertelfinale gegen den Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf hat der SV Veert am Mittwochabend ein deutliches Signal an die Konkurrenz im Tabellenkeller der Kreisliga A Kleve/Geldern gesendet. Dort ist auch der SV Issum angesiedelt, der aktuell noch sechs Punkte Vorsprung auf die Schwarz-Gelben hat. Der SV Veert wird deshalb ganz klar auf Sieg spielen – zur Freude der Zuschauer am Hülspaßweg.

SV Sevelen – Grün-Weiß Vernum (Sonntag, 15.30 Uhr). Die Abschiedstournee von Trainerlegende Sascha Heigl, der die Grün-Weißen im Sommer nach zwölfjähriger Tätigkeit verlässt und zum Lokalrivalen SV Veert wechselt, startet am Koetherdyck. Dort dürfen sich die Besucher auf einen völlig offenen Schlagabtausch freuen. Beide Mannschaften haben vor der Winterpause Fahrt aufgenommen und bevorzugen den gepflegten Offensivfußball. Das Hinspiel entschied der SV Sevelen mit 3:2 für sich – ähnlich viele Tore sind auch diesmal zu erwarten.