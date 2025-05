Heigl bleibt Trainer von GW Vernum

Beim A-Ligisten Grün-Weiß Vernum hat es in den vergangenen Wochen Ärger und Unverständnis darüber gegeben, wieder einen neuen Trainer für die neue Saison suchen zu müssen. Denn der schon als neuer Coach verkündete Tobias Schmitz hatte einen Rückzieher gemacht und stattdessen Viktoria Alpen eine Zusage gemacht.

„Wir haben uns mit der für uns ungewöhnlichen Situation, so kurzfristig einen qualifizierten Trainer für unsere erste Mannschaft finden zu müssen, intensiv beschäftigt. Nach diversen Gesprächen – unter anderem auch mit dem Team und Coach Sascha Heigl – haben sich alle Beteiligten darauf verständigt, dass Sascha Heigl mit seinem Co-Trainer Simon Eckl und dem gesamten Staff eine weitere Saison die Verantwortung als Trainer übernehmen wird“, wird Senioren-Obmann Mark van Heekeren in einer Mitteilung des Vereins zitiert. „Täglich grüßt das Murmeltier“ lautet quasi die Devise der Vernumer. Denn Sascha Heigl geht somit bereits in seine zwölfte Spielzeit als Verantwortlicher des A-Ligisten.

„Wir sind Sascha dankbar für seine Unterstützung und eine weitere Saison mit ihm in unseren Reihen, obwohl er eigentlich ein ‚Sabbat-Jahr‘ geplant hatte“, so van Heekeren. „Jetzt haben wir auch erst einmal Planungssicherheit und die benötigte Zeit gewonnen, uns für die Saison 2026/27 in Ruhe mit der Trainerfrage der Senioren zu beschäftigen und sowie die erforderlichen Gespräche zu führen.“