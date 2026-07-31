Heidmühler FC verstärkt sich mit Devian Ibisi

Der Heidmühler FC hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Devian Ibisi verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wird künftig das rot-weiße Trikot des HFC tragen und soll der Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit zusätzliche Qualität verleihen.
Trainer Oleksyn sieht in dem Neuzugang eine wertvolle Verstärkung für den Kader. „Mit Devian gewinnen wir einen spielstarken und flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler. Er überzeugt durch seine Übersicht, seine Ruhe am Ball und seine technische Klasse. Genau diese Eigenschaften werden unserem Spiel guttun“, erklärt der HFC-Coach.
Besonders die variable Einsetzbarkeit des Neuzugangs dürfte dem Heidmühler FC neue Möglichkeiten eröffnen. Ibisi kann sowohl im defensiven als auch im zentralen oder offensiven Mittelfeld eingesetzt werden und bringt damit die Voraussetzungen mit, verschiedene Aufgaben innerhalb der Mannschaft zu übernehmen.
Neben seiner Flexibilität hebt der Verein insbesondere seine Dynamik und sein Spielverständnis hervor. Diese Qualitäten sollen dazu beitragen, dem Bezirksligisten in unterschiedlichen Spielsituationen weitere Optionen zu eröffnen und den Konkurrenzkampf im Mittelfeld zu beleben.
Mit der Verpflichtung von Devian Ibisi erweitert der Heidmühler FC seinen Kader um einen vielseitigen Mittelfeldspieler, der künftig eine wichtige Rolle im Spiel der Rot-Weißen einnehmen soll.