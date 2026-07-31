Heidmühler FC verstärkt sich mit Devian Ibisi

– Foto: Marcel Eichholz

Der Heidmühler FC hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Devian Ibisi verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wird künftig das rot-weiße Trikot des HFC tragen und soll der Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit zusätzliche Qualität verleihen.

Trainer Oleksyn sieht in dem Neuzugang eine wertvolle Verstärkung für den Kader. „Mit Devian gewinnen wir einen spielstarken und flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler. Er überzeugt durch seine Übersicht, seine Ruhe am Ball und seine technische Klasse. Genau diese Eigenschaften werden unserem Spiel guttun“, erklärt der HFC-Coach.

Besonders die variable Einsetzbarkeit des Neuzugangs dürfte dem Heidmühler FC neue Möglichkeiten eröffnen. Ibisi kann sowohl im defensiven als auch im zentralen oder offensiven Mittelfeld eingesetzt werden und bringt damit die Voraussetzungen mit, verschiedene Aufgaben innerhalb der Mannschaft zu übernehmen.