Heidmühler FC schockt den Spitzenreiter – Wildeshausen siegt deutlich

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hatte es in sich: Während Tabellenführer VfL Stenum überraschend in Heidmühle strauchelte, nutzte Verfolger VfL Wildeshausen die Gunst der Stunde und feierte ein Schützenfest gegen Frisia Wilhelmshaven. Auch Aufsteiger 1. FC Nordenham bleibt oben dran, während GVO Oldenburg seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage für Abbehausen, Obenstrohe und das punktlose Schlusslicht Wiefelstede zunehmend.

Eine faustdicke Überraschung gelang dem Heidmühler FC, der Spitzenreiter VfL Stenum die erste Saisonniederlage zufügte. Mit einer leidenschaftlichen Vorstellung und einer eiskalten Chancenverwertung gelang den Gastgebern der Befreiungsschlag. Stenum wirkte nach den zuletzt makellosen Auftritten erstaunlich fehleranfällig. Trotzdem behauptet der VfL die Tabellenführung, während Heidmühle sich mit neun Punkten ins Mittelfeld kämpft.

Die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg konnte nach wechselhaften Leistungen ein deutliches Ausrufezeichen setzen. Mit einem klaren 4:0-Sieg gegen das punktlose Schlusslicht aus Wiefelstede wurde der Grundstein für eine stabile Tabellenmitte gelegt. Wiefelstede bleibt damit weiterhin ohne Treffer aus dem Spiel heraus und steckt tief in der Krise. Oldenburg II hingegen darf mit elf Punkten den Blick nach oben richten.

Im Kellerduell setzte sich VfR Wardenburg knapp, aber verdient durch und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. TuS Obenstrohe bleibt nach der fünften Niederlage tief unten drin und wirkt defensiv weiterhin zu anfällig. Wardenburgs dritte Saisonsieg war ein wichtiger Schritt, um die Abstiegsränge hinter sich zu lassen. Für Obenstrohe wird die Lage mit nur sieben Punkten immer prekärer.

GVO Oldenburg untermauerte seine Offensivstärke mit einem souveränen Auswärtssieg in Rastede. Schon früh kontrollierte man das Geschehen und ließ den Gastgebern kaum Luft zur Entfaltung. Mit 32 Treffern stellt GVO nun die gefährlichste Offensive der Liga. Rastede hingegen bleibt im unteren Tabellendrittel hängen.

Der 1. FC Nordenham bestätigte seine starke Aufsteigerform und feierte den bereits fünften Saisonsieg. Mit einem souveränen 3:0 gegen das noch sieglose Abbehausen bleibt der FC oben dran. Die Gastgeber überzeugten einmal mehr durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit und Effektivität vor dem Tor. Abbehausen steckt dagegen mit nur zwei Punkten weiter tief im Tabellenkeller.

Wildeshausen zeigte im Topspiel seine ganze Klasse und fegte Frisia mit einem halben Dutzend Toren vom Platz. Mit nun 25 Treffern bei nur drei Gegentoren stellt der Absteiger die stabilste Defensive der Liga. Der VfL bleibt ungeschlagen und sitzt Spitzenreiter Stenum weiterhin dicht im Nacken. Für Frisia war es ein herber Rückschlag nach zuvor ordentlichen Leistungen.

TV Jahn Delmenhorst verpasste es, wichtige Punkte im Abstiegskampf einzufahren, und bleibt mit nur fünf Zählern im Tabellenkeller hängen. Hude hingegen zeigte sich effektiv, nutzte die Unsicherheiten der Gastgeber konsequent aus und feierte den dritten Saisonsieg. Vor allem die defensive Stabilität der Gäste war der Schlüssel zum Erfolg. Damit klettert Hude ins gesicherte Mittelfeld, während Jahn weiterhin in akuter Not steckt.