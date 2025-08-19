Heidmark hadert mit Chancenwucher

Am zweiten Spieltag der Kreisliga Heidekreis trennten sich Heidmark und die FG Fulde/Stellichte mit 1:1. Die Gastgeber bestimmten die Partie über weite Strecken, ließen aber zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt.

In der 39. Minute schien der Bann zunächst gebrochen: Laurenz-Oke Warncke verwandelte einen Strafstoß zur 1:0-Führung. Auch danach erspielte sich Heidmark weitere Chancen, verpasste es aber, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen.

Die Gäste taten sich im ersten Durchgang schwer. Erst nach der Pause steigerte sich das Team und kämpfte sich zurück in die Partie. Kurz vor dem Ende belohnte sich Sebastian Fritz mit einer starken Einzelleistung (86.) und sorgte für den Ausgleich.

Nach Abpfiff herrschte auf beiden Seiten gemischte Stimmung. Heidmark brachte es auf Instagram auf den Punkt: „Keine Worte für dieses Spiel... 2 Punkte in der Schlussphase verloren! Trotz Chancenwucher treffen wir das Tor nicht.“ Die FG Fulde/Stellichte sah es etwas anders: „Am Ende war es dann doch ein eher glücklicher Punktgewinn, aber immerhin der erste und somit kein unwichtiger! Darauf kann man aufbauen…“