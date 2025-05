Heidhausen und Katernberg feiern Schützenfest, Styrum holt Big-Points

Während im Abstiegskampf der Großteil bereits vor dem Wochenende geklärt war und die drei direkten Absteiger vorzeitig feststanden, blieb am 32. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 6 eine Vorentscheidung im Titelkampf aus. Sowohl Tabellenführer SC Werden-Heidhausen als auch Konkurrent DJK Sportfreunde Katernberg gewinnen deutlich, weshalb eine vorzeitige Meisterschafts-Party für Heidhausen ausbleibt. Aufsteiger TSV Bruckhausen verlor derweil sein Heimspiel gegen den VfB Frohnhausen und verpasst es folglich auf Konkurrent 1. FC Styrum aufzuschließen. Dieser hatte bereits am Samstag im Derby gegen den Mülheimer SV 07 seine Hausaufgaben erledigt und mit 3:0 gewonnen.

Update: Bereits am Freitagabend wurden die beiden ersten Duelle des Spieltags ausgetragen: Während sich Viktoria Buchholz mit einem beachtlichen 5:0-Kantersieg gegen den Duisburger FV 08 durchsetzte und somit den vorzeitigen Klassenverbleib bejubelt, fuhr der Duisburger SV 1900 im Lokalderby gegen die GSG Duisburg ebenfalls einen 5:0-Heimerfolg ein. Am Samstagabend folgte dann der nächste deutliche Sieg, als Kellerkind 1. FC Mülheim-Styrum sich klar mit 3:0 beim Lokalkontrahenten Mülheimer SV 07 behauptete und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt geht.

_______________

Das Eröffnungsspiel am Freitagabend zwischen Gastgeber Duisburger SV 1900 und Lokalkontrahent GSG Duisburg verlief einseitiger als zuvor erwartet: Zwar standen die beiden Rivalen zuvor einzig drei Zähler voneinander entfernt im Tabellenmittelfeld, nach einem dominanten Spielverlauf und einer starken Vorstellung der Hausherren hatte die GSG schlussendlich klar mit 0:5 das Nachsehen. Nachdem DSV-Verteidiger Jan Zuweis für den einzigen Treffer der ersten Hälfte verantwortlich war, ließen Maurice Rybacki, Thomas Kirsch, Alexander Piwetz und Joker Adrian Fritz-Sanchez in Halbzeit zwei Tore Nummer zwei bis fünf folgen. Folglich stand nach 90 Minuten ein ungefährdeter 5:0-Heimerfolg für die 1900er auf der Anzeigetafel, womit der DSV vorübergehend auf den sechsten Tabellenrang springt. Für die Gäste steht hingehen die deftige Klatsche, womit diese zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt noch nicht gesichert haben.

Ebenfalls einseitig verlief das Parallelduell zwischen Gastgeber Viktoria Buchholz und dem Duisburger FV 08. Zwar gingen die Hausherren mit einem Rückstand von vier Punkten auf den Konkurrenten und einer Misere von sechs sieglosen Aufeinandertreffen in Serie in die Begegnung, dennoch lieferte die Viktoria im Heimspiel gegen den FV ein Offensivfeuerwerk ab. Kapitän Tobias Eickmanns, Lars Mrozek und Luca Gebhard brachten den Gastgeber nach einer guten haben Stunde mit 3:0 auf die Siegerstraße. In Halbzeit zwei vollendeten dann die beiden eingewechselten Akteuere Quassim El Harrouyi und Timo Wirtz zum 5:0-Endstand. Durch den Kantersieg gewinnt die Viktoria, nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel, nicht nur erneut gegen die 08er, sondern bringt zugleich den sicheren Klassenverbleib unter Dach und Fach. Die Kontrahenten hingegen verbleiben einzig einen Zähler vor Buchholz auf dem achten Tabellenplatz.

Im einzigen Samstagsspiel standen sich Gastgeber Mülheimer SV 07 und Kellerkind 1. FC Mülheim-Styrum im Lokalderby gegenüber. Während die Hausherren mit 38 Punkten auf der Habenseite fünf Zähler Vorsprung auf den Kontrahenten vorwiesen und mit einem Heimdreier den Klassenerhalt eintüten konnten, waren die Gäste aus Styrum nahezu auf drei Punkte angewiesen. Schließlich ging der Abstiegskandidat mit einzig einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz in die Partie. Nachdem der 1. FC erst in der Vorwoche Big-Points im Abstiegskampf sammeln konnte und gegen Tabellennachbar TGD Essen-West mit 4:2 gewann, folgte nun am 32. Spieltag der nächst bedeutende Erfolg für Styrum. Nachdem der Doppelschlag von Mittelfeld-Stratege Khalil Bentaleb zu Beginn der zweiten Hälfte die Gäste mit 2:0 auf die Siegertraße brachte, setzte der eingewechselte Eugene Ofusu-Ayeh in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt. Durch den deutlichen Auswärtserfolg des Abstiegskandidaten verbucht dieser einen wichtigen Punktgewinn im Tabellenkeller und baut seinen Vorsprung auf Verfolger TSV Bruckhausen vorübergehend auf drei Punkte aus. Zugleich revanchiert sich der Tabellenvierzehnte, nach der 0:1-Hinspielniederlage, am Lokalrivalen. Die 07er hingegen verpassen es, den vorzeitigen Klassenverbleib unter Dach und Fach zu bringen und verbleiben mit 38 Punkten einzig zwei Zähler vor dem Kontrahenten aus Styrum.

Im ersten Sonntagsduell empfing Landesliga-Absteiger VfB Frohnhausen Abstiegskandidat TSV Bruckhausen. Die Gäste, die mit 32 Zähler auf der Habenseite um den Klassenerhalt kämpfen und im Fernduell mit Tabellennachbar Styrum nachlegen wollten, waren auf drei Punkte angewiesen. Frohnhausen hingegen ging mit der klaren Zielvorgabe in die Partie, mit einem Heimerfolg über den Tabellenfünfzehnten den vorzeitigen Klassenerhalt einzutüten. Dies gelang dem VfB schlussendlich auch, durch einen gelungen Auftritt und einen Hattrick von Top-Stürmer Komlan Agbegniadan gewannen die Hausherren am Ende mit 4:2 und revanchierten sich somit an der 2:3-Pleite im Hinspiel. Mit den drei Punkten im Gepäck springt der Landesliga-Absteiger auf den neunten Platz und sichert sich zugleich den Klassenverbleib. Bruckhausen erleidet dagegen einen bitteren Rückschlag im Abstiegskampd und verpasst es, im Fernduell mit Styrum nachzulegen. Bereits am kommenden Wochenende könnte der VfB sicher in die Relegation müssen.

Parallel kam es dann zu einem absoluten Tor-Spektakel, als Aufstiegsanwärter DJK Sportfreunde Katernberg gegen den bereits sicher abgestiegenen TGD Essen-West ein waschechtes Schützenfest feierte. Mit einem sensationellen 10:2-Auswärtserfolg fertigte der Tabellenzweiten den Kontrahenten in einer Tour ab. Während Sturmtank Joel Wyputa gleich dreifach knipste, steuerte Mittefeld-Akteur Melih Bulut einen Doppelpack zum denkwürdigen Kantersieg der Gäste bei. Den Hausherren gelangen dabei erst in der Schlussphase die beiden Anschlusstreffer, nachdem die Partie mit einem 0:8-Rückstand schon längst vorentschieden war. Durch den Auswärtserfolg des haushohen Favoriten verbleiben diese auch zwei Spieltage vor Schluss noch in Reichweite zu Spitzenreiter SC Werden-Heidhausen und haben rein rechnerisch nach wie vor Chancen auf den Titel. Der Gastgeber aus kassiert derweil, nach der 2:5-Niederlage im Hinspiel, mit doppelt so vielen Gegentreffern die nächste Klatsche.

Ebenfalls eindrucksvoll erledigte auch Katernberg-Konkurrent SC Werden-Heidhausen derweil seine Hausaufgaben, der parallel im Heimspiel gegen Aufsteiger Fatihspor Essen 2001 gefordert war. Dabei waren es die Gäste, die nach nur neun absolvierten Spielminuten für einen Schockmoment bei den Hausherren sorgten, als Kapitän Volkan Yerek zur frühen und unerwarteten Führung traf. 20 Minuten darauf gelang dann aber durch Kapitän Björn Homberg der Ausgleichstreffer für den Favoriten, ehe Stürmer Antoine Pierre Feld unmittelbar vor dem Pausenpfiff für die wichtige 2:1-Führung aus Sicht der Gastgeber sorgte. Mit diesem Vorsprung im Nacken spielte der Tabellenführer dann im zweiten Durchgang wesentlich befreiter auf und ließ dem Kontrahenten folglich keine Chance. Nachdem Homberg Tagestreffer Nummer zwei folgen ließ, trugen sich auch Moritz Alexander Stöber, Vladimilson Jesus Chitombi Mumbepia und Max Richter in die Torschützenliste ein, wodurch der 6:1-Kantersieg des Spitzenreiters besiegelt war. Durch diesen

Mit Gastgeber SUS 09 Dinslaken und dem Vogelheimer SV standen sich im im Parallelspiel zwei unmittelbare Tabellennachbarn gegenüber, die beide mit dem Ziel ins Wochenende gingen, den Spieltag in den Top-fünf zu beenden. Dies gelang allerdings schlussendlich nur den Hausherren, die mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg für klare Verhältnisse sorgten. Nach einer ausgeglicheneren ersten Hälfte sorgten Stefan Jagalski, Max Suchomel und der eingewechselte Sebastian Eisenstein für den Erfolg der 09er und schossen diese somit auf den vierten Tabellenrang. Vogelheim hatte dem nur wenig entgegenzusetzen und fällt durch die Niederlage vier Zähler hinter dem Kontrahenten auf den siebten Platz zurück.

Im Abschlussspiel des 32. Spieltags gastierte dann der bereits abgestiegene FSV Duisburg beim einstigen Aufstiegsanwärter SV Genc Osman Duisburg, für den es aufgrund einer völlig verkorksten Rückserie lediglich noch darum ging, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen. Nachdem der Gastgeber durch zuletzt fünf sieglose Spiele in Serie bereits 18 Punkte hinter die Aufstiegsränge zurückgefallen war, gelang dem SV Genc nun im Heimspiel gegen den FSV ein kleines Erfolgserlebnis. Trotz frühem Rückstands schafften es die Hausherren, die Begegnung durch Tore von Abdulhamit Canim und Sandro Garcia Melian auf 2:1 zu drehen und schlussendlich drei Punkte einzufahren. Dadurch beendet der SV Genc die Negativserie und siegt, nach dem deutlichen 5:0-Kantersieg im Hinspiel, erneut über den FSV. Für den Kontrahenten, der vor zwei Jahren noch in der Oberliga spielte, ist es dagegen bereits die 22. Saisonniederlage. Zudem stellt der Tabellenvorletzte mit nun 130 Gegentreffern und 44 erzielten Toren, nach dem Rückzug des FC Taxi Duisburg, auch die jeweiligen Tiefstwerte der Liga.

____

Das sind die nächsten Spieltage:

33. Spieltag

23.05.25 Duisburger FV 08 - SV Genc Osman Duisburg

23.05.25 Viktoria Buchholz - GSG Duisburg

23.05.25 TSV Bruckhausen - TGD Essen-West

25.05.25 Fatihspor Essen 2001 - SuS 09 Dinslaken

25.05.25 Vogelheimer SV - Rheinland Hamborn

25.05.25 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - Mülheimer SV 07

25.05.25 1. FC Mülheim-Styrum - SC Werden-Heidhausen

25.05.25 FSV Duisburg - VfB Frohnhausen



34. Spieltag

01.06.25 SV Genc Osman Duisburg - Viktoria Buchholz

01.06.25 VfB Frohnhausen - Duisburger FV 08

01.06.25 TGD Essen-West - FSV Duisburg

01.06.25 Mülheimer SV 07 - TSV Bruckhausen

01.06.25 SC Werden-Heidhausen - DJK Sportfreunde Katernberg 13/19

01.06.25 SuS 09 Dinslaken - 1. FC Mülheim-Styrum

01.06.25 Rheinland Hamborn - Fatihspor Essen 2001

01.06.25 Duisburger SV 1900 - Vogelheimer SV