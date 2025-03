Heidetal zieht weiter davon; wichtige Punkte für Wieren

SV Wendisch Evern – TuS Reppenstedt 5:1

In einem beeindruckenden Heimspiel setzte sich der SV Wendisch Evern klar mit 5:1 gegen den TuS Reppenstedt durch. Sven-Ole Sell eröffnete das Tor mit einem Foulelfmeter in der 26. Minute, gefolgt von weiteren Treffern von Mohammed Zeiour, Dennis Hüls, Nico Goldberg und Pascal Niclas Spomer. Trotz des zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Josef Fischer blieb Reppenstedt chancenlos gegen die überlegene Leistung der Gastgeber.



TuS Bodenteich – Lüneburger SV 0:3

Der Lüneburger SV zeigte eine starke Vorstellung und gewann souverän mit 3:0 gegen den TuS Bodenteich. Dilkas Sönmez brachte die Gäste früh in Führung, gefolgt von weiteren Toren von Adel Pepic und Ali Hijazi, die den Sieg sicherten. Bodenteich konnte offensiv nicht überzeugen und blieb ohne eigene Treffer.



VfL Breese-Langendorf – TSV Adendorf 3:0

Der VfL Breese-Langendorf dominierte das Spiel gegen den TSV Adendorf und gewann mit 3:0. Tom Lukas Martens war der Star des Spiels, erzielte zwei Tore und bereitete das dritte vor. Adendorf fand kein Mittel gegen die kompakte Abwehr und die effektiven Angriffe der Gastgeber.



TSV Gellersen – SV Lemgow-Dangenstorf 1:3

Der SV Lemgow-Dangenstorf setzte sich mit 3:1 gegen den TSV Gellersen durch, wobei Finn Stiegler mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit entscheidend zum Sieg beitrug. Tim Franke konnte für Gellersen zwar verkürzen, doch Stiegler stellte mit seinem dritten Tor den alten Abstand wieder her. Gellersen muss sich nach dieser Niederlage steigern, um in der Liga konkurrenzfähig zu bleiben.



TuS Wieren – SV Scharnebeck 3:1

In einem spannenden Duell setzte sich der TuS Wieren mit 3:1 gegen den SV Scharnebeck durch. Nach einem frühen Rückstand durch Patrik Peters kämpfte sich Wieren zurück und erzielte drei Tore in der zweiten Halbzeit. Jannik Appeldorn verwandelte einen Foulelfmeter zum Endstand und sicherte den wichtigen Sieg für sein Team.



SV Holdenstedt – SV Teutonia Uelzen 3:1

Der SV Holdenstedt feierte einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Teutonia Uelzen. Tristan Riggert brachte die Gastgeber in Führung, bevor Thilo Schulze den Ausgleich erzielte. Doch Holdenstedt ließ sich nicht beirren und stellte durch Jaari Arndt den alten Abstand wieder her, der mit einem weiteren Tor den Sieg perfekt machte.



FC Heidetal – SV Küsten 3:0

Der FC Heidetal zeigte eine starke Leistung und gewann klar mit 3:0 gegen den SV Küsten. Hennek Wischmann war mit zwei Toren der entscheidende Mann auf dem Platz, während Daniel Horn das Ergebnis abrundete. Küsten fand kein Mittel, um die kompakte Abwehr der Heidetal zu überwinden.



MTV Barum – VfL Suderburg 0:0

In einem torlosen Unentschieden zwischen dem MTV Barum und dem VfL Suderburg konnten beide Teams keine entscheidenden Akzente setzen. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb das Spiel ohne Tore, was beiden Mannschaften nicht weiterhilft im Kampf um wichtige Punkte in der Liga.