Heideseer SV gewinnt wildes 4:3, Zernsdorf top, Großziethen II jubelt

SG Wacker Motzen – SV Rangsdorf 28 2:1

Ein intensives Duell, bei dem Wacker Motzen den besseren Start erwischte. Felix Esther brachte die Hausherren in der 28. Minute in Führung und sorgte für frühe Sicherheit im eigenen Spiel. Rangsdorf kämpfte sich jedoch zurück und wurde in der 58. Minute belohnt, als Lukas Albrecht zum 1:1 ausglich. In der Schlussphase kippte das Spiel erneut – Michael Velte traf in der 82. Minute zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer für Motzen. Ein enger, hart geführter Vergleich, aus dem die Gastgeber dank größerer Entschlossenheit als Sieger hervorgingen.

SV Blau-Weiß Dahlewitz II – SV Teupitz/Groß Köris 2:2

Die Zuschauer bekamen vier Treffer und ein packendes Finale geboten. Lukas Dochan eröffnete bereits in der 13. Minute die Partie mit dem 0:1, doch Dahlewitz antwortete prompt: Tim Fries glich nur vier Minuten später aus. Teupitz/Groß Köris blieb jedoch gefährlich und ging in der 23. Minute durch Jakob Schenk erneut in Führung. In einer hektischen Schlussphase drängte Dahlewitz auf den Ausgleich – und tatsächlich gelang Maurice Blume in der 90.+7 Minute der späte Treffer zum 2:2-Endstand. Ein dramatisches Spiel, das am Ende keinen Verlierer fand.

RSV Waltersdorf 1909 – SG Großziethen II 0:4

Großziethen II trat beeindruckend effizient auf und stellte die Weichen früh auf Sieg. Marvin Pietschmann traf bereits in der 4. Minute, Theo Zelmer legte in der 24. Minute nach und Leon Schmidt erhöhte nur vier Minuten später auf 0:3. Waltersdorf fand in keiner Phase wirklich ins Spiel und musste in der 87. Minute sogar noch das 0:4 durch Jannick Karge hinnehmen. Ein klarer Auswärtserfolg.

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SG Aufbau Halbe 2:0

Ein Spiel, das weniger durch spektakuläre Höhepunkte, sondern durch Konsequenz entschieden wurde. Obwohl keine Torschützen genannt sind, stand am Ende ein 2:0-Heimsieg für Preußen II, der aufgrund der Spielkontrolle und defensiven Stabilität verdient erscheint. Die Gäste aus Halbe fanden kaum Wege, gefährlich zu werden.

SV Siethen 1977 – Ludwigsfelder FC II 0:1

Ein enges Spiel mit wenigen Chancen, in dem ein einzelner Moment den Ausschlag gab. Anton Friedrich Pumpe erzielte in der 27. Minute den einzigen Treffer der Partie und sorgte damit für einen Auswärtssieg des Ludwigsfelder FC II. Siethen versuchte im zweiten Durchgang zwar alles, biss sich aber immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste die Zähne aus.

Ruhlsdorfer BC 1923 – SV Zernsdorf 0:3

Die Gäste aus Zernsdorf zeigten sich eiskalt vor dem Tor und dominierten die Partie über weite Strecken. Benno Gergs traf früh (12.), sein Bruder Bruno Gergs legte nach (33.), und in der 89. Minute sorgte Johannes Merting für den Schlusspunkt. Ruhlsdorf mühte sich, fand aber kein Mittel gegen die starke Offensive der Gäste.

SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SG Niederlehme 1912 1:2

Eine ausgeglichene Begegnung, in der Niederlehme die entscheidenden Akzente setzte. Lukas Stothut brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (42.), doch Timo Westphal glich in der 64. Minute für die Heimelf aus. Die Freude hielt nicht lange – nur fünf Minuten später war Stothut erneut zur Stelle und traf zum 1:2-Endstand. Miersdorf/Zeuthen II drängte in der Schlussphase, doch ein weiterer Treffer gelang ihnen nicht.

SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – Heideseer Sportverein 3:4

Ein spektakuläres Offensivspiel, das mit sieben Toren zu einem der unterhaltsamsten Partien des Spieltags wurde. Juan Miguel Herrero Escobar eröffnete für Heidesee früh (19.), doch Dominik Engelage glich nur zwei Minuten später aus. Danach wurde es wild: Nils Gustmann (31.) und Marco Timo Mizera (33.) stellten auf 1:3, bevor Steve Neumann in der 48. Minute verkürzte. Engelage gelang in der 60. Minute erneut der Ausgleich. Doch den letzten Punch setzten die Gäste – Escobar traf in der 82. Minute zum 3:4 und entschied damit ein packendes Duell.