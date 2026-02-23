Heideseer SV gewinnt Geduldsspiel, Spektakel in Großziethen

Heideseer Sportverein – Ruhlsdorfer BC 1923 2:0

Ein nervenaufreibendes Geduldsspiel in Heidesee, das erst in der absoluten Schlussphase seinen dramatischen Höhepunkt fand! Vor 25 Zuschauern kämpften beide Teams mit leidenschaftlichem Einsatz um jeden Meter Boden. Lange Zeit schien das Tor wie vernagelt, doch der unbändige Siegeswillen der Hausherren wurde schließlich belohnt: Benjamin Hüttich (84.) erlöste den Anhang kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit. In einer hitzigen Nachspielzeit war es Miles Kettner (90.+2), der mit seinem Treffer für grenzenlosen Jubel sorgte und den Heimsieg endgültig besiegelte. Ein emotionaler Kraftakt, der erst in den letzten Augenblicken entschieden wurde.

Ludwigsfelder FC II – RSV Waltersdorf 1909 1:2

Ein intensiver Schlagabtausch, der von einer fulminanten Anfangsphase der Gäste geprägt war. Vor 29 Zuschauern erwischte der RSV Waltersdorf einen Start nach Maß und setzte durch Kenneth Lewerenz (4., 17.) zwei frühe Nadelstiche, die für große Begeisterung im Gästeblock sorgten. Ludwigsfelde bewies jedoch ein großes Kämpferherz und antwortete noch vor der Halbstundenmarke durch den Anschlusstreffer von Leon Barna (25.). Es entwickelte sich eine packende Abwehrschlacht, in der Waltersdorf den knappen Vorsprung mit viel Herzblut und Entschlossenheit über die Zeit rettete. Ein Sieg, der durch pure Leidenschaft in der Defensive gesichert wurde.

SV Rangsdorf 28 – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II abgesagt

Das Spiel wurde abgesagt.

SG Großziethen II – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 4:2

Was für ein turbulentes Fußball-Spektakel, das die 34 Zuschauer in Atem hielt! Dennis Hein (9.) brachte die Hausherren früh in Front, doch ein Eigentor von Michael Frindt (23.) sorgte für den plötzlichen Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drückte Großziethen erneut aufs Tempo und ging durch Oliwier Danowski (49.) wieder in Führung. In einer hochemotionalen Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Tim Fries (85.) schien mit dem späten Ausgleich den Punktgewinn für Dahlewitz zu sichern, doch die SG antwortete mit einer unglaublichen Energieleistung. Benedikt Jenkins (90.) und erneut Danowski (90.+2) sorgten in einer packenden Nachspielzeit für einen berauschenden Heimsieg. Ein echtes Herzschlagfinale voller Leidenschaft.