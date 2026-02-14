Heideseer Jubel in Bestensee: Ein Kraftakt zum Masters-Triumph In einem dramatischen Herzschlagfinale sichert sich der Heideseer Sportverein den Titel in der Landkostarena. von red · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Markus Becker

Die Landkostarena in Bestensee bebte am heutigen Samstag, als die Zweitvertretungen der Region beim Hallenmasters des SV Grün-Weiß Union Bestensee um die sportliche Vorherrschaft kämpften. Die Zuschauer sahen ein Turnier, das von purer Leidenschaft, technischer Finesse und einer unerwarteten Wendung im Ablauf geprägt war. Ursprünglich in Gruppen geplant, zwang eine kurzfristige Modusänderung die Teams in ein „Jeder-gegen-jeden“-Format in einer einzigen großen Gruppe. Diese Entscheidung verwandelte den Abend in einen kräftezehrenden Marathon, bei dem jede der 21 Begegnungen über eine Spielzeit von 9 Minuten zur Nervenschlacht wurde. Am Ende war es der Heideseer Sportverein, der nach einem Wechselbad der Gefühle den Siegerpokal in den Hallenhimmel reckte.

>>> Hier geht es zum Spielplan und zu den Ergebnissen. Der Moduswechsel als ultimative Reifeprüfung Die Nachricht von der kurzfristigen Änderung des Turniermodus sorgte zu Beginn für eine elektrische Spannung in der Arena. Statt einer klassischen K.O.-Phase mussten sich nun alle sieben Mannschaften direkt miteinander messen. Dies bedeutete für die Spieler nicht nur eine höhere physische Belastung, sondern erforderte auch eine enorme mentale Stabilität. In diesem Format zählte jedes einzelne Tor, jeder gewonnene Zweikampf und jede Parade doppelt, da kein Halbfinale oder Finale mehr Fehler aus der Vorrunde hätte korrigieren können. Die Landkostarena wurde somit zur Bühne eines unerbittlichen sportlichen Schlagabtauschs, der keine Atempause ließ. Furioser Auftakt und erste Ausrufezeichen Den sportlichen Startschuss setzte der Gastgeber in einer vereinsinternen Aufteilung. Der SV Grün-Weiß Union Bestensee II grün legte einen fulminanten Start hin und besiegte den SV Schönefeld 1995 deutlich mit 4:0. Doch die Konkurrenz ließ nicht lange auf eine Antwort warten. In der zweiten Partie des Tages bewies der SV Grün-Weiß Union Bestensee II Moral, musste sich aber der SG Wacker Motzen in einem engen Spiel mit 1:2 geschlagen geben. Es war der Auftakt für die Motzener, die sich im weiteren Verlauf als einer der härtesten Brocken des Turniers erweisen sollten.

Heidesee untermauert seine Ambitionen Der spätere Turniersieger, der Heideseer Sportverein, griff in der dritten Begegnung ein und setzte mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen den FSV Admira 2016 ein erstes gewaltiges Statement. Die Abgeklärtheit und Spielfreude der Heideseer ließen die Konkurrenz aufhorchen. Doch der Weg zum Ruhm war nicht ohne Rückschläge. In ihrem zweiten Spiel trafen sie auf den FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II. In einer emotional aufgeladenen Partie behielten die Kicker aus Königs Wusterhausen mit 2:1 die Oberhand und fügten Heidesee eine schmerzhafte Niederlage zu. Es war jener Moment, in dem das Turnier für den Heideseer Sportverein zur Charakterfrage wurde. Die Landkostarena als Hexenkessel der Gefühle Mitte des Turniers überschlugen sich die Ereignisse. Der FSV Admira 2016 bewies seine Klasse durch einen 4:2-Sieg gegen die SG Wacker Motzen, während der SV Schönefeld 1995 mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen den SV Grün-Weiß Union Bestensee II grün wieder Hoffnung schöpfte. Die Gastgeber vom SV Grün-Weiß Union Bestensee II hingegen feierten einen wichtigen 4:1-Erfolg im internen Duell gegen ihre grüne Auswahl. Die Stimmung erreichte einen neuen Siedepunkt, als die SG Wacker Motzen den FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen II mit 4:0 deklassierte und damit ihren Anspruch auf das Podium untermauerte.