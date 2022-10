Heiderscheid-Eschdorf: Rücktritt von Trainer Goncalves

Wie der FC Racing Heiderscheid-Eschdorf am Dienstag auf Facebook bekanntgab, hat Trainer Tiago Goncalves schweren Herzens seinen Rücktritt eingereicht, dies nach einem komplizierten Saisonbeginn, wie es heißt.

In der Spielzeit 21-22 erreichte Heiderscheid unter dem ehemaligen Steinseler Goncalves einen guten 7.Platz im 1.Bezirk der 2.Division, in der aktuellen Saison hinkt man auf dem letzten Rang mit nur zwei Zählern aus sechs Partien dem Feld etwas hinterher.

Der bisherige Co-Trainer Daniel Kirsch wird die Geschicke als Interimstrainer leiten, bis ein langfristiger Nachfolger gefunden wurde.

⚽️❌ As D2 side of #Heiderscheid-#Eschdorf published on Tuesday via @facebook, their head coach Tiago Goncalves has resigned from his job following the difficult start of the season. Read more on 👉 https://t.co/1xdErFJwic (🇩🇪)#football #luxembourg #fupalux #letzebuerg #soccer pic.twitter.com/Z2gRUPDB3A