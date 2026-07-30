Heider SV: Wir werden junge hungrige Wilde auf die Platte schicken von Olaf Wegerich · Heute, 20:05 Uhr · 0 Leser

Von links Co-Trainer Leif Hahn und Cheftrainer Markus Wichmann vor großer Kulisse im Traditionsderby gegen den VfB Lübeck. – Foto: Olaf Wegerich

Wie im Vorjahr startet der Heider SV mit einem Heimspiel in die neue Saison. Dabei empfangen die Dithmarscher am kommenden Samstag um 14:00 Uhr im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße den Oberligaaufsteiger SC Rapid Lübeck. Die Mannschaft von Trainer Christian Arp wurde in der Landesliga Holstein mit zehn Punkten Vorsprung auf Mitaufsteiger VfB Lübeck U21 unangefochten Meister. Der Rapidler Tino Arp wurde mit 30 Treffern ebenso souverän Torschützenkönig in der Aufstiegssaison.

Vor dem Start in die neue Saison beantwortete Heides Trainer Markus Wichmann ausführlich die Fragen von Redakteur Olaf Wegerich hinsichtlich der Saisonziele, wie er dem Aufsteiger Rapid Lübeck beikommen will und welche Mannschaften er in der Flens-Oberliga am Ende ganz vorne erwartet.

Der Heider SV begrüßt Aufsteiger Rapid Lübeck zum Saisonauftakt. – Foto: Heider SV Fußball

Wie lief das Training unter der Woche und wie habt ihr euch auf Rapid vorbereitet?

Wir bereiten uns ganz normal auf das Spiel am Wochenende vor. Natürlich ist eine gewisse Aufregung und Anspannung da. Aber das ist, glaube ich, normal und das ist auch gut so vor dem ersten Punktspiel. Natürlich ist man auf die eine oder andere Sache von Rapid eingegangen: Eine ganz starke Offensive mit Arp als Ausnahmespieler vorne drin. Da gilt es, höllisch aufzupassen. Ansonsten bereiten wir uns auf unsere Abläufe vor und wollen unser Spiel durchbringen.

Wie bist du mit dem Auftaktprogramm zufrieden? Die beiden ersten Auswärtsspiele mit Holstein Kiel II und dem VfR Neumünster haben es ja in sich?

Das Auftaktprogramm nehmen wir so, wie es kommt. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es schlecht. Die eine oder andere Mannschaft wird besser eingespielt sein. Holstein Kiel trainiert tagtäglich. Die werden sicherlich die volle Breitseite an Abläufen schon drinhaben. Das wird natürlich ein Megabrett, aber da sind wir noch lange nicht. Das interessiert mich erst einmal gar nicht. Ich schaue von Spiel zu Spiel. Und da steht erst einmal Rapid an erster Stelle.

Die Robustheit von Tarek von Böhlen in Zweikämpfen gepaart mit seinem Offensivdrang wird auch gegen den Aufsteiger Rapid Lübeck gefragt sein. – Foto: Olaf Wegerich

Ihr startet zwar mit einem Heimspiel, aber gegen einen Aufsteiger. Wie schätzt du Rapid Lübeck sportlich ein und ist es nicht eine undankbare Aufgabe, gleich am 1. Spieltag auf einen sicherlich hoch motivierten Klassenneuling zu treffen?

Am ersten Spieltag gegen einen Aufsteiger zu spielen, ist sicherlich nie einfach. Das wissen wir ja aus der letzten Saison. Da hatten wir Kaltenkirchen. Aber das Ding haben wir ja gut gemeistert. So wollen wir das auch dieses Jahr wieder handhaben, dass wir mit einem Sieg vom eigenen Platz wieder runtergehen. Die werden natürlich alles raus hauen. Sind mega heiß. Für viele das erste Mal Oberligaluft. Bis zum Schluss werden die alles raus hauen und da gilt es dann auch dagegenzuhalten. Welche sportlichen Ziele habt ihr euch im Trainerteam für die kommende Spielzeit gesetzt und ab welcher Platzierung würdest du von einer erfolgreichen Saison sprechen?

Von einer erfolgreichen Saison spreche ich, wenn ich jeden meiner Spieler individuell weiterentwickelt habe und zusätzlich die Mannschaft in technisch-taktischen Sachen weitergeführt habe, um sie auf den nächsten Sprung zu bringen – ohne da jetzt eine Platzierung nennen zu wollen. Wobei man natürlich schon davon ausgehen kann, dass wir gerne zu den Hallenmasters möchten. Nachdem wir uns dort im letzten Jahr präsentiert haben, sind die Jungs, glaube ich, auf den Geschmack gekommen. Das kann und soll, glaube ich, das erste Ziel der Saison sein.

Heides Abwehrchef Patrick Storb. – Foto: Olaf Wegerich