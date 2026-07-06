Heider SV überzeugt - 2:2 gegen Oberligaspitzenteam Victoria Hamburg von Olaf Wegerich · Heute, 00:09 Uhr · 0 Leser

Mika Kieselbach der Herr der Lüfte. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV hat auch im zweiten Testspiel der Vorbereitung überzeugt. Gegen das Hamburger Oberligaspitzenteam SC Victoria trennten sich die Dithmarscher vor knapp 200 Zuschauern im Wilhelm-Harder-Stadion in Tellingstedt leistungsgerecht 2:2 (2:1).

Starke erste Halbzeit der Gastgeber In einem abwechslungsreichen und jederzeit fairen Freundschaftsspiel wusste der Heider SV vor allem in der ersten Halbzeit zu überzeugen. Die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann erspielte sich ein deutliches Chancenplus und hatte auch mehr Ballbesitz als die Gäste aus Hamburg.

Führung durch Mika Kieselbach und Mathis Harms

Die Feldvorteile münzten die Gastgeber in zwei schön herausgespielte Treffer um. Nach einer Flanke von Tarek von Böhlen von der rechten Seite erzielte Mika Kieselbach in der 28. Minute per sehenswertem Kopfball die verdiente Führung. Nur wenige Minuten später legte Heide nach. Ein perfekt ausgespielter Konter führte zum 2:0, als Marvan Abdeljabar uneigennützig querlegte und Mathis Harms den Ball in der 42. Minute mit einem platzierten Flachschuss aus rund 16 Metern im Tor versenkte.

Mathis Harms erzielte den zweiten Heider Treffer. – Foto: Volker Schlichting

Noch vor dem Seitenwechsel kamen die Hamburger jedoch zurück ins Spiel. Nach einem Eckball traf Luis-Luka Gleich in der 44. Minute aus dem Gewühl heraus zum aus Heider Sicht unnötigen 1:2-Anschlusstreffer. Während Markus Wichmann zur Pause auf Wechsel verzichtete, brachte Victoria-Coach Sascha Bernhardt gleich fünf frische Spieler. Im zweiten Durchgang verlor die Partie etwas an Tempo. Beide Mannschaften mussten der intensiven Belastung der vergangenen Tage Tribut zollen, wodurch die Begegnung zunehmend verflachte. Dennoch gelang den Gästen nach einem weiteren Eckball noch der Ausgleich. Julian Gläser köpfte in der 79. Minute zum 2:2-Endstand ein. Stimmen nach der Partie Heides Trainer Markus Wichmann zeigte sich nach der Partie zufrieden: „In der zweiten Halbzeit hat man schon gemerkt, dass die Luft bei beiden Mannschaften etwas knapper wurde. Wir sind seit Donnerstag im Training. Gestern das Turnier – auch wenn wir das aufgeteilt haben – war für die Jungs schon sehr intensiv. Da hat man schon gemerkt, dass die Kraft etwas nachließ. Trotzdem haben wir fast nicht gewechselt. Das war auch Sinn und Zweck der Einheit heute. Dementsprechend geht das 2:2 in Ordnung. Wir hätten gewinnen können, vielleicht sogar müssen. Aber alles in Ordnung. Die Gegentore fallen nach Eckbällen. Da müssen wir dran arbeiten und das werden wir auch. Das war aber noch nicht das Hauptziel dieser ersten beiden Wochen der Vorbereitung.“

Kampf mit harten Bandagen – hier mit Trikottest bei Mika Kieselbach. – Foto: Volker Schlichting