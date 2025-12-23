Heider SV: Tarek von Böhlen bleibt bis 2028

Beim Flens-Oberligisten Heider SV kann Neuzugang Tarek von Böhlen (21) auf eine nahezu perfekte Hinrunde zurückblicken. Im Sommer wechselte der 1,94 Meter große Modellathlet vom Verbandsligaaufsteiger TSV Friedrichskoog zum Dithmarscher Traditionsverein und kam dabei in 18 von 19 Punktspielen in der Flens-Oberliga zum Einsatz.

Die starken Leistungen, die von Böhlen dabei konstant ablieferte, führten dazu, dass Geschäftsführer Hannes Nissen den Vertrag mit dem Linksverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld einsetzbar ist, frühzeitig bis zum Sommer 2028 verlängerte.

„Ich bin sehr glücklich, dass wir mit Tarek frühzeitig und langfristig verlängern konnten. Der Junge kam im Sommer aus der Kreisliga (!!) und ist mittlerweile kaum noch wegzudenken. Tarek bringt unfassbar gute körperliche Voraussetzungen mit, ist total wissbegierig und fleißig. Er hat in der Hinrunde den einen oder anderen sehr starken Offensivspieler komplett aus dem Spiel genommen. Ich bin stolz auf ihn und seine Entwicklung, er hat viele tolle Jahre vor sich“, sagte Nissen zu den vielen Vorzügen, die von Böhlen trotz seiner Jugend mitbringt.

Auch Trainer Markus Wichmann hält große Stücke auf seinen zuverlässigen Abwehrspieler. „Tarek ist das beste Beispiel dafür, dass es in Dithmarschen gute Talente gibt. Bei ihm stimmen Einsatz, Fleiß, Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten. Er ist ein Spieler, der unbedingt will, und das zeigt er mir bei jeder Trainingseinheit. Auf dem Platz kennt er keine Freunde, spielt dabei aber immer fair. Aber Tarek ist in seiner Entwicklung noch nicht fertig. Technisch und taktisch muss er noch zulegen, und dabei wollen wir ihm weiterhelfen“, sieht der Heider Coach Tarek von Böhlen erst am Anfang seines Weges.

Vom Wunschspieler zum Stammspieler

Bereits vor zwei Jahren gab es eine erste Kontaktaufnahme, doch erst im zweiten Anlauf klappte es mit der Verpflichtung. „Ich wollte ihn unbedingt und habe es ihm auch zugetraut, sich in der Oberliga durchzusetzen. Ich wollte ihn nicht nur nach Heide holen, sondern auch als Spieler bringen. Tarek ist ein Ansporn für jeden jungen Spieler, und er hat den Weg für die Dithmarscher Talente frei gemacht“, kann Wichmann sich seine Beharrlichkeit beim Wechsel auf die Fahne schreiben.

Von Böhlen zählt bislang ohne Frage zu den herausragenden Spielern beim Dithmarscher Vorzeigeklub und wurde auf Anhieb Stammspieler.