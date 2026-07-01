Heider SV startet mit 3:2-Erfolg – Kieselbach trifft doppelt

– Foto: TSV Büsum

Der Heider SV hat das erste Testspiel der neuen Saison gewonnen. Gegen den Hamburger Oberligaaufsteiger TBS Pinneberg konnte die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann acht Tage nach dem Trainingsauftakt in einer hitzigen Partie einen verdienten 3:2-Erfolg einfahren, der Appetit auf mehr macht.

Vor knapp 80 Zuschauern auf dem Rasenplatz des MTV Heide gingen die Dithmarscher durch einen Schlenzer von Mika Kieselbach (17.), der aus gut zwanzig Metern den Ball in den linken Winkel schlenzte, früh in Führung. In einem von beiden Seiten sehr intensiv geführten Spiel versäumten es die phasenweise bereits gut harmonierenden Gastgeber, die Führung weiter auszubauen, und kassierten unmittelbar nach dem Seitenwechsel durch einen Distanzschuss von Omar Nabizada (51.) den 1:1-Ausgleichstreffer.

Heides Trainerteam nutzte die Halbzeitpause zu insgesamt acht Wechseln, die dem Spielfluss aber keinen Abbruch taten. So blieben die Gastgeber weiter am Drücker, und nach einer perfekt getimten Flanke von Azat Selcuk köpfte Mika Kieselbach (62.) im Rückwärtslaufen über den Pinneberger Torhüter hinweg zur erneuten Heider Führung ein.

Dem dritten Heider Treffer durch Azat Selcuk (84.) ging eine Balleroberung des gut aufgelegten Mathis Harms voraus, die Selcuk aus elf Metern flach ins rechte Eck vollendete.

Erst in der Schlussminute konnte die Mannschaft von TBS-Trainer Florian Rammer – der zuletzt als Co-Trainer beim Regionalligisten Eintracht Norderstedt tätig war – im Anschluss an einen Eckball durch einen Kopfballtreffer von Alpay Dobrucali (90+1) zum 2:3-Endstand verkürzen.

Nach dem gelungenen Start in die Testspielserie zeigte sich Heides Geschäftsführer Hannes Nissen zufrieden mit dem ersten Auftritt. „Das war ein guter Anfang. Für ein Freundschaftsspiel gab es viele Fouls und es ging sehr hitzig zur Sache. Wir haben einige Dinge schon gut gemacht gegen einen Gegner mit Qualität. Die Spieler haben gezeigt, dass in der ersten Trainingswoche gut gearbeitet wurde. Für den ersten Test war das schon vernünftig, was wir gezeigt haben. Wir haben eine junge Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von 23,9 Jahren. Wir wollen die Jungs weiter entwickeln und attraktiven Fußball spielen.“

Wichtig für die Dithmarscher: Torjäger Mika Kieselbach präsentierte sich in starker Frühform und knipste doppelt. Ein gelungener Auftritt, den auch Geschäftsführer Nissen herausstellte. „Mika hat sich stark präsentiert. Er hat Qualitäten, die auf dem Niveau nur sehr selten sind.“

Auch Neuzugang Mika Lorenz, der in der ersten Hälfte das Tor hütete, wusste zu überzeugen. „Er hat sich sehr gut eingefügt“, bestätigte Nissen.

Mit Thede Reimers, Marvin Wolf, Mika Kieselbach und Azat Selcuk absolvierten nur vier Spieler das Match über die volle Distanz. Trotz einiger Ausfälle hinterließ die Mannschaft gegen TBS Pinneberg einen guten Eindruck und wusste gegen einen starken Gegner zu überzeugen.

So waren Steffen Neelsen beruflich und Fabian Arndt privat verhindert, und Angreifer Hendrik Fleige musste wegen einer Erkrankung passen. Marwan Abduljabar plagt eine Verletzung am Sprunggelenk. Er muss sich in den kommenden Tagen einer MRT-Untersuchung unterziehen.

Heider SV: Lorenz (46. Thomsen) – Hinz (46. Boukara), Wichmann (46. Storb), Kröger (46. Lampus), Busch (46. von Böhlen) – Reimers, Abelrahman (46. Buchtmann) – Wolf, Dreyer (46. Harms), Selcuk – Kieselbach.

Trainer: Markus Wichmann.

Schiedsrichter: Tjark Schröder (TSV Lohe-Rickelshof).

Assistenten: Malte Richter und Bennet Kaapke.

Tore: 1:0 Mika Kieselbach (17.), 1:1 Omar Nabizada (51.), 2:1 Mika Kieselbach (62.), 3:1 Azat Selcuk (84.), 3:2 Alpay Dobrucali (90+1).

Gieseler und Tanchak fehlen weiter

Verzichten muss der Heider SV weiter auf seine beiden Sorgenkinder Jonah Gieseler und Vasyl Tanchak. Vor allem der Ausfall von Gieseler wegen seiner Herzmuskelentzündung wiegt schwer. Wie Nissen zu berichten wusste, wird sich der Capitano in der nächsten Woche bei einem Spezialisten im Harz einer weiteren Kontrolluntersuchung unterziehen. Nichts wäre auch für die Gesundheit des Spielers fataler, wenn der Neustart zu früh erfolgen sollte.

Knallhartes Testspielprogramm am Wochenende

In den nächsten Tagen wartet auf die Dithmarscher ein knallhartes Programm. Während für Donnerstag und Freitag noch Trainingseinheiten anstehen, ist das Team am Wochenende doppelt gefordert.

Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann beim Büsumer Sommercup gefordert. Dort treffen acht Mannschaften zunächst in zwei Vierergruppen aufeinander. Gespielt wird jeweils über 25 Minuten. In Büsum werden die Heider in der Gruppenphase zunächst auf den Oberligarivalen MTSV Hohenwestedt sowie die Landesligisten TSV Hattstedt und TSV Heiligenstedten treffen. Turnierbeginn im Stadion Rosengrund ist um 11.00 Uhr.

Am Sonntag wartet dann der nächste Härtetest mit einem Freundschaftsspiel gegen ein absolutes Spitzenteam aus der Hamburger Oberliga. Gegner ist dann der SC Victoria. Gespielt wird erneut auf dem Rasenplatz des MTV Heide. Der Anpfiff erfolgt um 16.00 Uhr.

Vorfreude auf neuen Teppich

Die eigentliche Saisoneröffnung im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße erfolgt dann am 18. Juli, wenn der Oberligaaufsteiger TSB Flensburg um 18.00 Uhr in der 1. Runde des SHFV-LOTTO-Pokals bei den Dithmarschern antritt. „Die Vorfreude auf den Rasenplatz im Stadion ist groß. Der Platz sieht fantastisch aus. Der Rasen ist nicht wiederzuerkennen. Das ist ein richtiger Teppich“, ist Geschäftsführer Hannes Nissen voll des Lobes über die in den letzten Wochen von den fleißigen Helfern geleistete Arbeit.

Zum Spiel gegen den TSB werden sich die Heider auch erstmalig in ihren neuen Trikots präsentieren, und für die Fans besteht die Möglichkeit, Dauerkarten für die neue Saison zu erwerben.