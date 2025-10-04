Heider SV möchte kleine Serie weiter ausbauen

Am 11. Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der Heider SV als aktueller Tabellenvierter am Samstagnachmittag um 14:00 Uhr im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße Eutin 08. Die Mannschaft von Trainer Dennis Jaacks belegt aktuell den 10. Platz und konnte alle bisherigen zehn Punkte in den bereits sieben ausgetragenen Heimspielen erringen. Aus den drei bisherigen Auswärtsspielen konnten die Rosenstädter bisher noch keine Punkte einfahren.

Am 11. Spieltag der Flens-Oberliga empfängt der Heider SV als aktueller Tabellenvierter am Samstagnachmittag um 14:00 Uhr im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße Eutin 08. Die Mannschaft von Trainer Dennis Jaacks belegt aktuell den 10. Platz und konnte alle bisherigen zehn Punkte in den bereits sieben ausgetragenen Heimspielen erringen. Aus den drei bisherigen Auswärtsspielen konnten die Rosenstädter bisher noch keine Punkte einfahren.

Nach den zuletzt drei knappen Siegen mit jeweils einem Tor Unterschied haben die Dithmarscher den Anschluss an die Tabellenspitze wieder hergestellt, dürfen sich aber keine weiteren Ausrutscher mehr erlauben.

Das sagt Heides Trainer Markus Wichmann vor dem morgigen Heimspiel:

„Wir sind morgen sicherlich der Favorit in diesem Spiel. Das wollen wir auch und so werden wir es angehen. Wir spielen zuhause und wollen weiter an unserer kleinen Serie arbeiten. Dass es schwer werden wird gegen Eutin 08, zeigen ihre Ergebnisse. Sie haben sogar gegen Kilia Kiel gewonnen. Auch wenn Kilia Kiel in einer Ergebniskrise steckt, ist es trotzdem eine Spitzenmannschaft. Gegen Eichede haben sie die Gegentore erst in der 85. und 90. Minute bekommen. Das ist eine Mannschaft, die gut verteidigen kann, immer kompakt steht, Überzahlspiel sucht und sicherlich ihre Qualitäten in der Offensive hat. Das wird hoffentlich ein interessantes Spiel – hoffentlich aber nicht so schrecklich mit dem Wetter, wie es sich ankündigt. Es soll ja doch einen kleinen Weltuntergang geben, aber hoffentlich erst ab 16:00 Uhr.“

Personal-Situation beim Heider SV

Verzichten müssen die Gastgeber auf Thede Reimers nach seiner Rotsperre aus dem Spiel beim PSV Neumünster. Patrick Storb konnte nach seiner Erkrankung nur einmal am Donnerstag trainieren. „Ich warte noch auf einen Anruf von ihm, wie er das Training überstanden hat“, sagte Wichmann.