Heider SV mit viel Luft nach oben beim 2:2 gegen Eutin 08

Diese Möglichkeit von Patrick Storb (li., Heider SV) bleibt ohne Erfolg gegen Eutin 08. – Foto: Volker Schlichting

Bittere Enttäuschung für den Heider SV am 11. Spieltag in der Flens-Oberliga. Im Heimspiel gegen die bis dahin auswärts noch punktlose Mannschaft von Eutin 08 musste sich das Team von Trainer Markus Wichmann mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Damit verpassten die Dithmarscher vor nur 333 Zuschauern im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße den Sprung auf den 2. Platz. Die Rosenstädter erbeuteten einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und bleiben weiterhin Elfter.

Nach zuletzt drei Niederlagen und 0:9 Toren gingen die Ostholsteiner als Außenseiter in die Partie beim amtierenden Vizemeister. Dabei begannen die Gäste überraschend mit dem etatmäßigen Innenverteidiger Konrad Kohlwes als Angreifer. Trainer Jaacks begründete das auch mit der guten Technik des 1,95 Meter großen Hünen. Cedric Schrake mit der frühen Führung für Eutin

Zunächst erwischten die Gäste den deutlich besseren Start. Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Leon Dippert mit viel Tempo den einlaufenden Cedric Schrake (8.), der den Führungstreffer für die Eutiner erzielen konnte. Muskelverletzung stoppt Schrake Nur drei Minuten später musste der starke Schrake nach einer Muskelverletzung aber schon früh ausgewechselt werden. „Das hat unserem Spiel nicht gutgetan und war nicht förderlich. Cedric hat unserem Spiel bis dahin viele Impulse gegeben“, sagte Gästetrainer Dennis Jaacks. Nach dem frühen Rückstand antworteten die Gastgeber mit wütenden Angriffen. Vor allem die Heider Standards, vor denen Jaacks im Vorfeld der Partie eindringlich gewarnt hatte, waren stets gefährlich. Fabian Arndt mit dem Ausgleichstreffer So ist es ein Eckball, der den Dithmarschern den Ausgleich beschert. Nach einem zunächst abgewehrten Ball kommt Fabian Arndt (17.) aus gut 16 Metern unbedrängt zum Abschluss und trifft zum 1:1-Ausgleich. „Da waren wir einfach zu nachlässig und haben den Raum nicht zugestellt. Das ist sehr bitter und ärgerlich“, haderte Gästetrainer Jaacks nach dem aus seiner Sicht vermeidbaren Gegentreffer.

Denis Klassen (Eutin 08) versucht, den Ball wegzuboxen gegen Hendrik Fleige (Heider SV). – Foto: Volker Schlichting

Christopher Buchtmann mit Adduktorenproblemen raus Nach gut einer halben Stunde muss bei den Gastgebern der zuletzt so starke Christopher Buchtmann wegen Problemen im Adduktorenbereich ausgewechselt werden. Für ihn kommt Azat Selcuk. Steffen Neelsen bringt Heide in Führung Auch beim zweiten Treffer der Gastgeber, der aus einem Einwurf resultiert, sind die Gäste unaufmerksam, was sich bitter rächt. Nachdem der Ball zunächst geklärt werden kann, landet das Spielgerät im zweiten Versuch bei dem völlig ungedeckten Steffen Neelsen (28.), der den Ball in aller Seelenruhe mit der Brust annehmen und dann zum 2:1 für die Gastgeber treffen kann. Foul von Neelsen an Kuszak bleibt ohne Konsequenzen Nur zwei Minuten nach der Pause hat der Heider Steffen Neelsen nach „einem harten Einsteigen“ gegen Paul Kuszak großes Glück, nicht glatt die rote Karte zu sehen – was auch Heides Trainer Markus Wichmann später in der Pressekonferenz einräumte. Kuszak, der nur noch unter Schmerzen weiterspielen konnte, wurde dabei hart am Sprunggelenk getroffen und musste später auch ausgewechselt werden.

Der gute Schiedsrichter Tim-Marvin Meyer hatte Neelsen bereits unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass das nächste Foul für ihn Konsequenzen hat. Nach dem Seitenwechsel war es dann mit der Heider Herrlichkeit erst einmal vorbei. Die Gäste agierten nun deutlich zielstrebiger und entschlossener. Insgesamt war es nun zu wenig, was von den Gastgebern kam, die lediglich bei Standardsituationen Torgefahr erkennen ließen. Dennoch konnte sich der Eutiner Torhüter Dennis Klassen einige Male auszeichnen.

Mathis Harms (Heider SV) scheitert an Keeper Denis Klassen, der den Ball abwehrt. – Foto: Volker Schlichting